ДОПОЛНЕНО. В метро Лондона прогремел взрыв

Дата публикации: Вчера, 11:37

В Лондоне на станции метро "Парсонс-Грин" на линии "Дистрикт лайн" прогремел взрыв. Несколько человек получили ожоги лица.







​По информации газеты the Sun, в результате взрыва несколько человек получили ожоги лица.

Лондонская полиция подтвердила факт инцидента в социальных сетях.

"Мы в курсе инцидента на станции метро "Парсонс-Грин". Сотрудники находятся на месте", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

По словам находящейся в вагоне метро женщины, она услышала взрыв, а потом увидела языки пламени. Она добавила, что не пострадала, поскольку между ней и местом взрыва было много людей. Однако она видела нескольких пострадавших, в том числе с обожженными лицами.

По ее словам, в вагоне началась паника, передает Русская служюа Би-би-си.

Как сообщают очевидцы, взорвался контейнер в одном из вагонов. На фото, выложенном одним из пассажиров в социальных сетях, виден стоящий у дверей вагона пластиковый пакет с белым ведром, из которого торчит горящий кусок материи.

Пассажиры лондонского метро пострадали в давке, которая началась после взрыва на станции "Парсонс-Грин" в утренний час пик.

Пассажирка Эмма Стивенсон рассказала, что многих людей сбили с ног, когда она и другие пассажиры пытались добраться до выхода со станции. По ее словам, в давке оказался и маленький мальчик, он лежал на полу с разбитым лицом и кричал, сообщает издание Metro.

Еще одна пассажирка – Кэтрин Мэнсон – рассказала, что на выходе из станции она упала на пол, где уже лежали множество людей. Ей удалось спастись только благодаря какому-то мужчине, который помог ей подняться.

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ria.ru