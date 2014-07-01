В пятницу происходит крайне сильная магнитная буря...

В миреВ пятницу происходит крайне сильная магнитная буря
В пятницу происходит одна из самых сильных магнитных бурь за последние годы уровня KP8, сообщает ученый Таллиннского технического университета (ТТУ) Тармо Коппель.
Согласно исследованиям, магнитная буря сильнее всего отражается на больных и пожилых людях, то есть людях с не самым лучшим здоровьем, передал пресс-секретарь ТТУ. Сильные магнитные бури могут влиять и на здоровых людей и причинять стресс сердечно-сосудистой системы.
Симптомы, которые чаще всего вызывают магнитные бури, это усталость, вялость и сонливость в дневное время, а также нарушения сна, проблемы с концентрацией внимания, необъяснимо плохое настроение, тревожность и раздражительность. Возможны головные боли.
В дни магнитных бурь людям с риском сердечных заболеваний рекомендуется расслабиться, воздерживаться от чрезмерных интеллектуальных или физических нагрузок и чаще отдыхать.
Исследованием влияния электромагнетических полей, в том числе магнитных бурь на человека под руководством Тармо Коппеля занимается исследовательская группа рабочей среды ТТУ. Группа разработала уникальный метод оценки восприимчивости человека к магнитным полям. Согласно исследованиям Коппеля, не все люди восприимчивы, но 20-30 процентов населения могут реагировать на изменения магнитного поля.
Шкала силы магнитных бурь начинается с отметки KP0, означающей полностью спокойное магнитное поле. На уровне KP1-3 магнитное поле считается сравнительно спокойным. Отметка KP4 означает беспокойное магнитное поле. К магнитным бурям относятся отметки KP5-KP9. Поэтому зафиксированная в пятницу отметка KP8 означает крайне сильную магнитную бурю.
При наблюдении за колебаниями магнитного поля отслеживаются как масштаб колебаний, так и их резкость. Чем более резко меняется магнитное поле, тем более сильным считается воздействие на здоровье.
BNS
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