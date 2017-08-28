Финляндия запретила заход «Крузенштерна» в свой порт...

В миреФинляндия запретила заход «Крузенштерна» в свой порт
Финляндия отказалась пустить российское учебное парусное судно «Крузенштерн» в Мариехамн, главный город Аландских островов (автономия в составе страны с демилитаризованным статусом). Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает газета Hufvudstadsbladet.
Как отмечается, визит четырехмачтового барка с 164 курсантами на борту планировался в этом месяце. ТАСС со ссылкой на упомянутое издание уточняет, что в финский порт парусник собирался зайти 18-20 сентября.
Указывается, что для посещения территории Финляндии иностранному судну необходимо разрешение, и, по сведениям газеты, Генштаб страны решил его не давать. «Власти Финляндии могут быть недовольны тем, что финским военным кораблям не разрешают заходить в порт демилитаризованных островов, тогда как у иностранного учебного судна с этим не возникло трудностей», — передает агентство информацию Hufvudstadsbladet.
Представитель финского Минобороны по связям с общественностью Хенрик Гамберг (Henrik Gahmberg) подтвердил телеканалу «Звезда» факт запрета, однако никаких деталей не привел.
В то же время Ирина Образцова, глава пресс-службы Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота (эксплуатирует судно), сообщила ТАСС, что российская сторона не получала официального отказа.
В июле «Крузенштерн» находился в финских портах Котка и Турку в рамках международной парусной регаты The Tall Ships Races.
22 августа барк начал третий рейс навигации 2017 года. В плавание отправились свыше 100 курсантов, включая девушек, из семи учебных заведений Росрыболовства (в частности, из Калининграда, Астрахани, Керчи). «За месяц с небольшим парусник должен посетить четыре иностранных порта: немецкий Киль, французский Гавр, польскую Гдыню и финский Мариехамн», — отмечалось в сообщении Балтийской госакадемии.
«Крузенштерн» был спущен на воду в 1926 году, построен на верфи в Германии. Тогда назывался «Падуя». В 1946 году судно перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь мореплавателя Ивана Крузенштерна. Совершило два кругосветных плавания и трансатлантическую экспедицию. Порт приписки — Калининград.
Источник: Лента.ру
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