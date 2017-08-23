Германия вернула большую часть золотого запаса...

Дата публикации: Вчера, 17:50

Фото: Lisi Niesne / Reuters

Германия досрочно вернула из зарубежных хранилищ более половины государственного золотого запаса — около 1710 тонн. Об этом в среду, 23 августа, сообщил Бундесбанк (ЦБ Германии).

По словам главы немецкого регулятора Карла-Людвига Тиле (Carl-Ludwig Thiele), программа репатриации части немецкого золота из иностранных хранилищ завершена досрочно.

При этом почти половина золотых резервов ФРГ все еще остается в США и Великобритании: 1236 тонн в Нью-Йорке, 432 тонны — в Лондоне. Общий объем немецкого золотого запаса составляет 3378 тонн.

Германия приняла программу возвращения своих резервов в 2013 году. Золотой запас Германии является вторым по объему в мире после американского. ФРГ начала закупать золото в 1951 году и предпочитала хранить его в хранилищах своих союзников по блоку НАТО — США, Франции и Великобритании. Власти Германии использовали запасы драгоценного металла как залог в случае соглашений с Федеральной резервной системой США.

Источник: Лента.ру