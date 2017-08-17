Удар по Испании...

Дата публикации: Сегодня, 11:40

Фото: AP / EastNews

Злоумышленник на белом фургоне врезался в толпу на пешеходной улице

Наезд произошел на одной из самых популярных у туристов улиц города — Рамбла. Машина, делая зигзаги, проехала по ней около 600 метров. По данным полиции, жертвами атаки стали 13 человек, более 30 получили ранения, 10 из них — в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети. Источники ряда испанских изданий еще до официального подтверждения назвали произошедшее терактом.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Владельцам кафе и магазинов было приказано закрыть торговые точки. В некоторых остаются посетители.

Правоохранительные органы сообщили, что водителю фургона удалось скрыться

В то же время поступила информация, что подозреваемый и его сообщник ворвались в один из местных баров и взяли в заложники посетителей. Полицейские вступили с ними в переговоры.

В городе активирован «антитеррористический протокол»

Это означает, что в состояние повышенной готовности приводятся все силы полиции, спецслужб и жандармерии. В целях обеспечения безопасности правоохранительные органы обратились к местным жителям и туристам с убедительной просьбой не покидать своих домов или укрыться в безопасном месте.

В районе проведения спецоперации перекрыто движение всех видов транспорта: личных автомобилей и рейсовых автобусов; на вход и выход закрыты близлежащие станции метро. В состояние повышенной готовности приведены несколько больниц и госпиталей, врачи готовы оказывать пострадавшим необходимую помощь.

В розыск объявлен еще один аналогичный фургон

По информации полицейских, во второй машине также могут находиться злоумышленники, готовые совершить похожее преступление. По неподтвержденной информации, брошенная машина была обнаружена в 64 километрах от Барселоны, в районе города Вик.

Источник: Лента.ру