Британия предложит ЕС временный таможенный союз после "брексита"

В миреБритания предложит ЕС временный таможенный союз после "брексита"
Британия предложит Евросоюзу "временный таможенный союз" на переходный период после "брексита", говорится в документе с изложением позиции правительства, который будет официально опубликован во вторник.
Страны, входящие в таможенный союз, не облагают пошлинами (налогами на экспорт и импорт) поставщиков товаров и услуг на территории всех стран союза.
Также они уравнивают тарифы на товары и услуги, импортируемые из-за пределов союза либо экспортируемые за его пределы.
В выходные в совместной статье министра финансов Филипа Хэммонда и министра торговли Лиама Фокса, считающихся антиподами в вопросе о том, как далеко должен зайти процесс выхода Британии из структур Евросоюза, говорилось, что таможенный союз ЕС страна в конечном итоге покинет.
Однако в новом документе правительства говорится, что Британия предложит с марта 2019 года, когда завершается срок переговоров о "брексите", установить "временный таможенный союз". В рамках этого союза торговля с ЕС будет продолжаться на прежних условиях, но Лондон сможет начать торговые переговоры со странами, не входящими в ЕС, на что сейчас, оставаясь членом ЕС, он не имеет права.
По окончании периода временного таможенного союза по взаимной договоренности либо будет установлена новая таможенная граница с ЕС — при этом в британском правительстве подчеркивают, что стремятся максимально упростить оформление грузов, — либо между сторонами будет заключено новое "партнерство" вообще без таможенной границы.
Таким образом, говорят в правительстве, бизнесу после "брексита" придется приспосабливаться к новым условиям всего один раз.
С ЕС еще не обсуждали
Ничего из этого пока не обсуждалось с ЕС. По настоянию Брюсселя, переговоры в мае начались с вопросов, связанных с выходом из ЕС, — таких, как положение граждан ЕС в Британии и британцев в странах ЕС или взаимные финансовые обязательства сторон.
Лишь тогда, когда в ЕС сочтут, что по этим вопросам достигнут значительный прогресс, можно будет начать обсуждать будущие отношения Британии и ЕС после "брексита". Британское правительство надеется выйти на этот рубеж осенью.
Как отмечает корреспондент Би-би-си Бен Райт, предложение временного таможенного союза представляет собой попытку британской стороны инициировать обсуждение новых взаимоотношений после "брексита" раньше, чем того хочет Брюссель.
Таможенная граница имеет целый ряд функций помимо сбора пошлин в бюджет. При таможенном контроле проверяется соответствие импортируемых товаров природоохранному и санитарному законодательству страны, выявляются контрафактные товары, а также их истинное происхождение.
Документ о таможенном союзе станет первым в ряду документов, в которых британское правительство представит свою позицию на переговорах по "брекситу". В среду будет опубликован следующий из них, посвященный единственной сухопутной границе Соединенного Королевства — между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.
Поворчим немного
200 евро - в мусорное ведро...
Большой проблемой остается то, что на помойку отправляется много пищевых продуктов....
В мире
Британия предложит ЕС временный таможенный союз после...
Страны, входящие в таможенный союз, не облагают пошлинами поставщиков товаров и...
Неизвестный открыл стрельбу по людям в Швеции...
Неизвестный открыл стрельбу в доме профсоюзов шведского города Мальмё....
Россия может лишиться одного из своих генконсульств в США...
О решении может быть объявлено к 1 сентября....
Есть анекдот!
Что нужнее всего в Петербурге?...
Опрос общественного мнения по вопросу "что нужнее всего в Петербурге?" дал следующие...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Цветы "бархатцы"
Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Выбор редакции
Сделай подарок Эстонии!...
Вы уже решили, что подарить Эстонской Республике к ее 100-летию?...
Нарвских предпринимателей с креативным мышлением зовут на...
Инкубатор творческой индустрии OBJEKT планирует открыть двери лишь в сентябре 2018 года....
Павел Рушелюк: «Мы стремимся к тому, чтобы потребитель не...
Два месяца назад у нарвских теплосетей появился новый руководитель, Павел Рушелюк...