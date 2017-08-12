Россия может лишиться одного из своих генконсульств в США...

В миреРоссия может лишиться одного из своих генконсульств в США
Американские власти могут потребовать от России закрыть одно из российских генконсульств на территории США. Таким, по словам дипломатических источников «Ъ», может быть ответ Вашингтона на введенные Москвой санкции, подразумевающие резкое сокращение штата посольства США в РФ и арест ряда объектов недвижимости. На данный момент у России четыре генконсульства на территории США, а у США в России — три.
О решении может быть объявлено к 1 сентября.
Вопрос об условиях работы дипломатических представительств России и США обсуждался на состоявшейся на днях в Маниле встрече главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря Рекса Тиллерсона. По итогам переговоров глава американского внешнеполитического ведомства сказал журналистам, что Вашингтон обдумывает ответ Москве на введенные ею санкции и даст его до 1 сентября.
Напомним, 28 июля власти РФ потребовали от США сократить число сотрудников американских дипмиссий на территории России до 455 человек. Именно столько людей работает в дипломатических представительствах РФ в США, в то время как в штат американских структур в России входят около 1200 человек. Кроме того, с 1 августа приостановлено использование посольством США двух объектов недвижимости в Москве — дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице.
Власти РФ объяснили, что эти ограничения — отложенный ответ на санкции в отношении Москвы, введенные президентом США Бараком Обамой перед его уходом из Белого дома. Напомним, 29 декабря прошлого года из США были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. Кроме того, был закрыт доступ к загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. В МИД РФ тогда заявили, что Белый дом в нарушение международного права пошел на фактическую экспроприацию российской госсобственности. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин решил воздержаться от зеркальных мер — как отмечали эксперты, с расчетом на то, что после инаугурации Дональда Трампа политика Вашингтона резко изменится. Однако с тех пор серьезных подвижек не произошло. Более того, стало ясно, что глава Белого дома подпишет подготовленный Конгрессом законопроект об ужесточении санкций в отношении России (он, в частности, прямо запрещает возвращать РФ ее дипломатическую недвижимость), и Москва объявила об ответных действиях.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предостерег Вашингтон от попыток использовать сложившуюся ситуацию «для дальнейшего нагнетания и раскручивания спирали мер и контрмер».
Введенные Москвой рестриктивные меры он назвал «ответом на незаконные, противоправные действия США», уточнив, что это в том числе «ответ на антироссийскую вакханалию в американском Конгрессе».
Напомним, 28 июля власти РФ потребовали от США сократить число сотрудников американских дипмиссий на территории России до 455 человек. Именно столько людей работает в дипломатических представительствах РФ в США, в то время как в штат американских структур в России входят около 1200 человек. Кроме того, с 1 августа приостановлено использование посольством США двух объектов недвижимости в Москве — дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице.
Власти РФ объяснили, что эти ограничения — отложенный ответ на санкции в отношении Москвы, введенные президентом США Бараком Обамой перед его уходом из Белого дома. Напомним, 29 декабря прошлого года из США были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. Кроме того, был закрыт доступ к загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. В МИД РФ тогда заявили, что Белый дом в нарушение международного права пошел на фактическую экспроприацию российской госсобственности. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин решил воздержаться от зеркальных мер — как отмечали эксперты, с расчетом на то, что после инаугурации Дональда Трампа политика Вашингтона резко изменится. Однако с тех пор серьезных подвижек не произошло. Более того, стало ясно, что глава Белого дома подпишет подготовленный Конгрессом законопроект об ужесточении санкций в отношении России (он, в частности, прямо запрещает возвращать РФ ее дипломатическую недвижимость), и Москва объявила об ответных действиях.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предостерег Вашингтон от попыток использовать сложившуюся ситуацию «для дальнейшего нагнетания и раскручивания спирали мер и контрмер».
Введенные Москвой рестриктивные меры он назвал «ответом на незаконные, противоправные действия США», уточнив, что это в том числе «ответ на антироссийскую вакханалию в американском Конгрессе».
Посол США в РФ Джон Теффт, в свою очередь, заявил, что «глубоко сожалеет» в связи с принятыми Москвой мерами. При этом источники «Ъ», близкие к Госдепу США, отмечали: с точки зрения Вашингтона, действия Москвы квалифицируются вовсе не как зеркальные шаги, а как необоснованная эскалация конфликта. Вводя в декабре санкции в отношении России, Белый дом назвал их ответом на притеснения сотрудников посольства США в Москве и вмешательство российских спецслужб в американские выборы. Исходя из этой логики, в Вашингтоне полагают, что Москва не имела никаких оснований для «ответа» со своей стороны. Российские же власти считают декабрьские санкции необоснованными.
Как бы то ни было, санкционная спираль продолжает закручиваться, и теперь в Вашингтоне готовят ответ на последние действия Москвы. По словам дипломатических источников «Ъ», от властей РФ могут потребовать закрыть одно из своих генконсульств на территории США.
Сейчас у США на территории России три генконсульства — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. А у России в США четыре генконсульства — в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне.
Некоторое время назад стороны вели переговоры об открытии четвертого американского генконсульства на территории РФ, однако в итоге США от этой идеи отказались. Какое из российских генконсульств может попасть под удар, источники «Ъ» не уточняют. Пока также не ясно, как скажется этот шаг на процедуре оформления российских виз.
Напомним, после того как власти РФ потребовали от США уменьшить штат диппредставительств, в пресс-службе американского посольства в Москве не исключили, что у россиян могут возникнуть трудности с получением виз. А бывший посол США в РФ Майкл Макфол прямо предупредил, что из-за вынужденного сокращения персонала ждать виз в США гражданам РФ придется «неделями, если не месяцами».
Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что увязка сокращения числа сотрудников посольства США в Москве и генконсульств в регионах с увеличением сроков оформления американских виз «не выдерживает никакой критики». По ее словам, проволочки с получением американских виз начались еще при прежней администрации США, а виной тому «неуклюжая и замшелая визовая система». «У нас кардинально различаются подходы к оформлению виз. Американская процедура предполагает проведение личного собеседования. И это требует намного больше времени и трудовых ресурсов. Российские визы в США выдаются без проведения собеседования, а документы можно отправить и по почте», — заверила она.
Отметим, что, несмотря на «посольские войны», и Москва и Вашингтон говорят о готовности к сотрудничеству в сферах общего интереса, таких как Сирия, Украина, стратегическая стабильность. По итогам переговоров с Рексом Тиллерсоном Сергей Лавров заявил, что «число сложных тем двусторонней повестки дня, к сожалению, пока не становится меньше». «Однако мы почувствовали готовность наших американских коллег продолжать диалог. Полагаю, что альтернативы этому просто не существует», — сказал он. В схожем духе высказался и госсекретарь США: «Мы должны найти места, над которыми мы можем работать вместе. Придется продолжать искать способы разрешить те вопросы, по которым у нас имеются разногласия».
Елена Черненко, Павел Тарасенко
Источник: News.mail.ru
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