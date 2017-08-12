В пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных...

Дата публикации: Сегодня, 13:33

Шесть французских военных ранены в пригороде Парижа в результате наезда автомобиля, водитель которого скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает в среду радиостанция France info.

По ее данным, двое находятся в тяжелом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает. Военнослужащие осуществляли патрулирование пригорода Леваллуа-Перре.

Полиции пока не удалось обнаружить ни виновника инцидента, ни автомобиль.

Инцидент произошел в 08:15 по местному времени (09:15 мск), когда солдаты выходили из казармы на площади Верден.

По данным мэра пригорода, нападение на военнослужащих было преднамеренным.

Источни: News.mail.ru