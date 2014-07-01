Министры обсудят сокращение миграционного потока...

Дата публикации: Вчера, 11:36

Глава МВД Андрес Анвельт отправился в столицу Туниса Тунис, где главы МВД из сформированной странами Европы и Африки контактной группы по Средиземному морю обсудят в понедельник варианты сокращения миграционного потока на Средиземном море.

Являющаяся председателем Эстония впервые участвует на заседании принадлежащих к контактной группе по Средиземному морю министров Европы и Африки, Анвельт называет Тунис крайне хорошим партнером, сообщил пресс-секретарь МВД.

«Тунис является среди североафриканских стран одним из наиболее стабильных и продолжительных партнеров Европы, вместе с которым можно остановить миграционный поток. Кроме того, Тунис играет важную роль в поощрении укрепления наземных границ Ливии, превратившейся в основную транзитную страну», - сказал Анвельт.

Один из приоритетов председательства Эстонии в области внутренней безопасности — это снижение нелегального миграционного потока. Глава МВД подчеркнул, что одним из важнейших факторов в этой области является сотрудничество с третьими странами и политика по возврату иммигрантов.

В работе созданной для сдерживания миграционных потоков контактной группы участвуют из европейских стран Италия, Германия, Франция, Австрия, Швейцария, Словения, Мальта, а также еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос. Из африканских стран участвуют министры Туниса, Алжира, Ливии, Мали, Египта, Нигера и Чада. На встрече будут обсуждаться причины миграционного потока, борьба с торговцами и контрабандистами людьми, а также повышение эффективности возврата мигрантов.

Весной контактную группу впервые созвала Италия, которая в этом году подверглась резко возросшей миграционной нагрузке.

Во вторник Анвельт отправится в Рим, где встретится с главой МВД Италии Марко Миннити, посетит лагерь для беженцев Красного Креста и штаб-квартиру операции ЕС против контрабанды людьми на Средиземном море Sophia.

BNS