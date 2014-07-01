"Петр Великий" и "Дмитрий Донской" идут в Петербург на парад...

Дата публикации: Сегодня, 09:24

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской" Северного флота, направляющиеся в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде, в течение суток войдут в Балтийское море, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе флота.

"Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" уже пересекают Северное море в направлении пролива Скагеррак. В течение следующих суток корабли пройдут проливами Каттегат, Большой Бельт и войдут в Балтийское море", - сообщили в пресс-службе.

"Их прибытие в Финский залив ожидается через несколько дней", - добавили в пресс-службе.

Всего, по данным, пресс-службы в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге примут участие десять кораблей и судов Северного флота, в частности "Петр Великий", "Дмитрий Донской", ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".

BNS