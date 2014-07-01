Мэй заявила о прочности оборонного сотрудничества Эстонии и Великобритании

Дата публикации: Сегодня, 11:15

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, встретившаяся во вторник в Лондоне с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, заявила о прочности сотрудничества Эстонии и Великобритании в области обороны и пообещала поддержку приоритетам председательства Эстонии в ЕС.

«Отметив, что как Соединенное Королевство, так и Эстония соблюдают взятое в рамках НАТО обязательство выделять 2 процента, оба лидера согласились, что наши связи в области обороны являются особенно крепкими, если учесть размещение в Эстонии в рамках усиленного присутствия союзников НАТО 800 британских военнослужащих и роль британских военных самолетов в балтийском регионе», - сообщила пресс-служба Мэй после встречи.

«Премьер-министр приветствовала принятие Эстонией поста председателя ЕС и заверила, что Соединенное Королевство поддерживает планы Эстонии, в том числе инициативы в дигитальной сфере и области кибербезопасности, борьбу с экстремизмом в интернете и разрешение миграционного кризиса на Средиземном море», - сообщила пресс-служба.

«Премьер-министр сказала, что мы выходим из ЕС, но не Европы, и твердо настроены сохранить свою дружбу с союзниками вроде Эстонии», - добавила пресс-служба.

Мэй также представила Ратасу обзор начавшихся переговоров по Брекзиту и заявила о намерении Соединенного Королевства максимально быстро достичь соглашения по правам граждан обеих сторон.

«Наконец, в том, что касается России, они сочли важным продолжение введенных в связи с украинским конфликтом санкций [ в отношении России – BNS] до полного выполнения Минских соглашений», - передал пресс-секретарь Даунинг-стрит.

Ратас встретился с Мэй в Лондоне для представления планов Эстонии на период председательства. На данный момент глава правительства Эстонии встретился со всеми коллегами из ЕС кроме Хорватии. Рабочий визит в Хорватию он совершит в конце июля.

BNS