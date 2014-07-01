Париж больше не настаивает на уходе Асада...

В миреПариж больше не настаивает на уходе Асада
Виктория Иванова. Париж больше не настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада, ключевой задачей должно стать искоренение терроризма, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Париже.
«Мы поменяли французскую доктрину в отношении Сирии. Наша принципиальная задача — искоренить террористические группы, какими бы они ни были», — сказал французский лидер. «Уход Асада больше не является необходимым условием для Франции».
Ранее Макрон заявлял, что отстранение Башара Асада от власти «больше нельзя делать предварительным условием» для урегулирования в Сирии. Однако это, по его словам, не означает, что Франция является союзником сирийского лидера.
Американские СМИ в начале июля сообщали со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа и конгрессе, что США также согласны на сохранение у власти Башара Асада.
Источник: News.mail.ru
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