Париж больше не настаивает на уходе Асада...

Дата публикации: Сегодня, 07:46

Виктория Иванова. Париж больше не настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада, ключевой задачей должно стать искоренение терроризма, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Париже.

«Мы поменяли французскую доктрину в отношении Сирии. Наша принципиальная задача — искоренить террористические группы, какими бы они ни были», — сказал французский лидер. «Уход Асада больше не является необходимым условием для Франции».

Ранее Макрон заявлял, что отстранение Башара Асада от власти «больше нельзя делать предварительным условием» для урегулирования в Сирии. Однако это, по его словам, не означает, что Франция является союзником сирийского лидера.

Американские СМИ в начале июля сообщали со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа и конгрессе, что США также согласны на сохранение у власти Башара Асада.

Источник: News.mail.ru