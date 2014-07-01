КНДР впервые испытала межконтинентальную баллистическую ракету

Дата публикации: Сегодня, 11:35

Источник: Reuters

В Пхеньяне объявили об испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Соответствующее сообщение было распространено во вторник Центральным телевидением КНДР.

Ранее о том, что проведенное во вторник в КНДР испытание могло быть испытанием МБР, сообщили представители США и Южной Кореи.

По данным южнокорейского агентства «Ренхап», Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточно-Китайского моря около 9:40 по местному времени (3:40 по московскому) с авиабазы Banghyon в провинции Пхёнан-Пукто, которая находится недалеко от границы с Китаем.

Сообщение о пуске было подтверждено министерством обороны Японии, которая заявила, что ракета упала в ее исключительной экономической зоне.

Наблюдатели обратили внимание, что пуск ракеты был произведен в канун саммита G20, где, как предполагается, северокорейскую проблему будут активно поднимать США.

Источник: News.mail.ru