Кто выиграет гонку к Марсу: правительство или частный предприниматель?

Дата публикации: Сегодня, 10:42

В США существуют сразу два проекта по отправке людей на Марс. Один из проектов готовит правительственное агентство NASA, второй — известный предприниматель Илон Маск. Недавно бизнесмен представил некоторые подробности своего плана. Он планирует высадить человека на Красной планете на 10 лет раньше, чем NASA, но презилент Трамп торопит агентство. Насколько вообще реалистичны планы соперников?

Илон Маск в цехе, где собирают разработанную его фирмой ракету Falcon 9 – основу будущего марсианского корабля.

Илон Маск раскрывает подробности

Насколько нам известно, пишет Ханна Девлин в Guardian, Земля удовлетворяет большинству требований человека: имеются кислород, вода, еда и чудесные пейзажи. Однако приходится учитывать риски. Что, если будет ядерная война, или столкновение с астероидом, или вдруг коварный Искусственный Интеллект уничтожит наш мир и сотрет с лица Земли нашу хрупкую цивилизацию?

К счастью, Илон Маск опережает события и оказывается на шаг впереди. Речь идет о его амбициозном плане, который был озвучен еще год назад, а именно: послать людей колонизировать Марс и создать тем самым своеобразный «резервный диск» человечества. Миллиардер-предприниматель раскрыл дальнейшие подробности того, как он воображает себе людей в роли представителей мультипланетарного биологического вида. Свои идеи Маск изложил в журнале с подходящим названием «Новый космос».

Прежде всего, нужен гигантский космический корабль, способный вместить 100 пассажиров. В своем докладе Илон Маск упоминает огромную тягу в 13 000 тонн и тектонические масштабы запуска.

Конечная цель — создание полностью самостоятельной цивилизации численностью приблизительно в 1 миллион человек. Это может занять от 40 до 100 лет. Однако прежде всего необходимо собрать вокруг себя тех, кто станет первопроходцами, и укажет путь остальным.

На сегодняшний день​, по самым оптимистичным подсчетам​, цена билета на Марс составит 10 миллиардов долларов на человека. Если бы эту цифру удалось снизить хотя бы до средней стоимости одного дома в США, то, по словам Маска, люди ринулись бы записываться на участие в этой миссии. Он подчеркнул, что дефицита работы на Марсе не будет еще очень долго.

Местами доклад Маска пестрит шутливыми замечаниями и не изобилует излишними техническими деталями. В главе под названием «Почему Марс?» Илон Маск подчеркивает, что Марс — правильный выбор, поскольку другие планеты нашей солнечной системы еще менее пригодны: Венера не годится, так как на ней сверхвысокое давление и горячая кислотная баня; Луна — слишком мала для мультипланетарной цивилизации. По его мнению, находиться на Марсе будет достаточно забавно, поскольку сила тяжести на нем составляет только 37% от земной, и люди смогут запросто поднимать самые тяжелые вещи, а главное — будут все время подпрыгивать.

О конструкции самого космического корабля Маск отозвался, как о не такой уж сложной задаче для исполнения, что однако идет вразрез с общепринятыми представлениями. В заключение, Илон Маск размышляет над тем, как бы уменьшить стоимость путешествия на Марс на пять миллионов процентов. Вниманию читателя предлагаются некоторые идеи по поводу того, как сэкономить столь значительную сумму. Здесь пригодится и повторное использование ракет, и дозаправка топливом непосредственно на орбите. Какие же временные рамки установлены для этого амбициозного проекта? Сам Маск утверждает, что первые полеты могут начаться уже в 2023 году.

У Трампа грандиозные планы

Другой автор Guardian Алан Юхас сообщает, что Дональд Трамп еще в течение своего президентского срока хотел бы увидеть, как американцы прогуливаются по Марсу, да и NASA желает того же. Однако простота организации космических путешествий несколько преувеличена.

В разговоре с американским астронавтом Пегги Уитсон, президент Трамп спрашивал ее мнение по поводу сроков отправки миссии на Марс, одного из самых дерзких проектов NASA. Пегги ответила, что поскольку космический полет является трудоемким, занимает много времени и требует больших денег, то наиболее вероятный срок — это 2030-е годы. Но оно того стоит, - добавила Пегги Уитсон. На это Трамп ответил, что вообще-то он хочет успеть осуществить эту миссию в течение своего первого срока, или, в худшем случае, в течение второго. Так что придется маленько поторопиться.

Сейчас в планах NASA запуск пилотируемого корабля с экипажем на орбиту Марса в 2033 году, а позднее — высадка астронавтов. По подсчетам NASA, общая стоимость миссий на Марс составит сотни миллиардов долларов. В зависимости от времени запуска, потребуется от семи до девяти месяцев для того, чтобы достичь Марса.

При этом директор частной космической компании Space X, Илон Маск, сообщил, что намеревается достичь Марса уже в начале 2020-х годов. Однако для того, чтобы уложиться в такое «оптимистичное» расписание, Маску может понадобиться помощь и удача. Придется решать такие задачи, как заправка топливом, космическое облучение, а также освоить безопасное приземление на Марс с возможностью снова взлететь с его поверхности. Атмосфера на Марсе в 100 раз разряженнее земной, поэтому посадка на Марс происходит быстрее и представляет больший риск.

Во время полета на Марс астронавты столкнутся с психологическими проблемами, вызванными, с одной стороны, экстремальной изоляцией, а с другой - чересчур тесным соседством друг с другом. Несмотря на то, что на Международной космической станции астронавты, сменяя друг друга, находятся уже более десяти лет, лишь горстка из них провела в космосе более 340 суток подряд, а рекорд США по длительности пребывания в космосе принадлежит Пегги Уитсон.

Миссия на Марс требует больших запасов еды, кислорода, воды и топлива на длительное время. Астронавты после приземления на Марс должны будут преодолевать незнакомый рельеф местности, сильные ветра и пыль, которая может оказаться токсичной. Кроме того, NASA опасается загрязнения планеты или наоборот того, что астронавты могут заболеть чем-либо инопланетным.

Но сами астронавты настроены оптимистично. «Мы абсолютно готовы лететь на Марс» - заверила президента США Пегги Уитсон.

Сокращённый перевод Ксении Трохачёвой