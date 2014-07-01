Снесет ли «Северный поток» Кургальский заказник рядом с Усть-Нарвой?

В миреСнесет ли «Северный поток» Кургальский заказник рядом с Усть-Нарвой?
Планы строительства газопровода «Северный поток-2» изменились, и теперь планируется, что он должен «нырнуть» в Финский залив в непосредственной близости от Нарва-Йыэсуу — вероятно, не далее, чем в 10 километрах. При этом газопровод разрежет надвое Кургальский заказник, где обитают редкие виды животных.
Побережье в районе Кургальского заказника, севернее будущего газопровода. На горизонте виднеется Нарва-Йыэсуу.
Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис России» Михаил Крейндлин в интервью французскому радио RFI описал ситуацию:
- Изначально планировалось, что «Северный поток-2» пройдет параллельно «Северному потоку-1», с чем никто не спорил. Но некоторое время назад «Газпром» и его оператор компания «Северный поток-2» заявили: в результате проведенных ими исследований выяснилось, что проложить трубу параллельно существующему газопроводу у них нет возможности, поэтому они выбрали два других варианта, один из которых действительно проходит через Кургальский заказник. Это особо охраняемая природная территория и подпадает под две международных конвенции — Конвенцию о защите морской среды района Балтийского моря и Конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц. В этом году компания официально заявила, что практически единственный вариант — это через Кургальский заказник.
Против нового маршрута возражают жители прилегающих территорий в Германии — на острове Рюген, где труба должна пройти через земли местных фермеров. С ними сейчас пытаются найти общий язык. В России, похоже, трубу планируют проложить «по тихому». Один из эстонских дачников, имеющих дом на Кургальском полуострове, рассказал «НГ», что недавно на будущем маршруте газопровода неожиданно появились посты Федеральной пограничной службы. Пограничники требовали оформить пропуск на охраняемую территорию даже от местных жителей. Их особенно удивило, что пограничники мотивировали ограничения на проезд по дороге, идущей через леса и поля, борьбой с терроризмом.
Сейчас, однако, по словам жительницы одной из расположенных здесь деревень, режим смягчился — посты по-прежнему остаются, но документы у проезжающих сейчас уже не проверяют.
Михаил Крейндлин в интервью радио RFI оценивает вероятность, что газопровод пройдёт через заказник, в 50%.
- Сейчас это во многом зависит, во-первых, от позиции тех стран, через которые должен пройти газопровод. В первую очередь, это Скандинавские страны и Германия, - говорит эколог. - Они должны, в соответствии с международным законодательством, давать разрешение на его строительство, высказывать свою позицию. Если они потребуют от России изменить маршрут в отношении прохода через Кургальский заказник, я думаю, у России не будет шансов, кроме как поменять его. Мы сейчас создали петицию, уже собрано больше 25 тысяч подписей.
По поводу того, что будет собой представлять этот газопровод, если его построят. Имеется в виду наземная его часть. На одной из наиболее ценных частей территории заказника, где обитает большое количество редких растений и животных, предполагается вырубить полосу леса 85 метров шириной, построить внутри нее дорогу, положить две трубы. Фактически получится полоса длиной около 4 километров. С природной точки зрения она утратит всякую ценность и отрежет всю южную часть заказника. Мы считаем, что это совершенно недопустимо. Кроме всего прочего, надо не забывать еще и про морскую часть, потому что прибрежные воды около заказника ценны и с точки зрения обитания большого количества водоплавающих птиц, там же находятся ключевые места обитания балтийской кольчатой нерпы, это тоже достаточно редкий балтийский тюлень, численность которого сокращается.
Николай Андреев
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