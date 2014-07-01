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В мире
Видео. Один человек погиб в результате инцидента в Лондоне

Дата публикации: Сегодня, 09:42

Видео. Один человек погиб в результате инцидента в Лондоне

 

Один человек погиб и десять получили ранения в результате инцидента с наездом автомобиля на прохожих на северо-востоке Лондона. Об этом говорится в сообщении, распространенном 19 июня Скотленд-Ярдом.

«Один человек погиб на месте. Восемь человек, которые пострадали в результате этого инцидента, были доставлены в три различных больницы, и еще двум пострадавшим помощь была оказана непосредственно на месте происшествия», — отмечается в сообщении столичной полиции.

В свою очередь, Служба скорой помощи Лондона подтвердила, что после инцидента в три больницы были госпитализированы восемь человек.

 

 

Источник: News-mail.ru

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