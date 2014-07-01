Путин: со стороны России не исходит угроза ни прибалтийским, ни восточноевропейским странам

Дата публикации: Сегодня, 13:51

Президент России Владимир Путин убежден, что вскоре мнение о "российской угрозе" прекратит свое существование.

"Все-таки очень скоро всем станет понятно, что никакой угрозы со стороны России не исходит: ни прибалтийским странам, ни восточноевропейским, ни тем более каким-то отдаленным в западной Европе", - заявил он в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое вышло в эфире телеканала Showtime, пишет в четверг Интерфакс.

По словам российского президента, "помимо укрепления этого понимания будет расти желание укреплять свой суверенитет.

Как отметил Путин, некоторые силы "смогли с помощью инициирования кризиса на Украине возбудить отношение к России как к возможному агрессору"

"Происходит определенное укрепление американского влияния, в том числе за счет восточноевропейских стран, потому что они еще находятся в противостоянии другому доминанту в виде бывшего СССР", - отметил президент РФ.

BNS/ИНТЕРФАКС