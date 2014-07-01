На вокзале в Мюнхене произошла стрельба...

Дата публикации: Сегодня, 11:35

Источник: AFP 2017

По данным СМИ, мужчина выстрелил в женщину-полицейскую при проверке документов в поезде. Она тяжело ранена, пострадали еще несколько человек.

Полиция Мюнхена подтвердила, что в результате стрельбы в поезде ранены три человека, в том числе сотрудница полиции. Нападавшего задержали, он также ранен.

Стрельба произошла на станции «Унтенфоринг» (Unterföhring). Городское железнодорожное сообщение приостановлено, городской вокзал оцеплен.

«По данным полиции, речь не идет о террористическом акте», — передала телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

Генеральное консульство России в Мюнхене находится на связи с полицией города и проверяет информацию о стрельбе на центральном вокзале, рассказали РИА Новости в дипмиссии.

Источник: News.mail.ru