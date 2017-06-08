На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв...

Дата публикации: Сегодня, 11:58

Фото со страницы полиции Киева в Facebook.

Взрыв прогремел на территории посольства США в Шевченковском районе Киева, возбуждено уголовное дело по статье «теракт», сообщила пресс-служба управления киевской полиции.

Об инциденте стало известно ночью в 00.05.

«При осмотре (места происшествия — ред.) выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате взрыва никто не пострадал.

Начато уголовное производство по статье 258 («террористический акт») Уголовного кодекса Украины.

В посольстве США в Киеве отказались считать взрыв на территории дипломатической миссии терактом. Об этом пресс-служба диппредставительства сообщила в четверг, 8 июня, на своей странице в Facebook.

«Ущерба имущества посольства нанесено не было, никто из сотрудников не был ранен. В настоящее время мы не рассматривать этот инцидент как террористической акт», — говорится в заявлении.

Ранее в тот же день сообщалось, что расследование взрыва у американского посольства ведет Служба безопасности Украины (СБУ).

Источник: News.mail.ru