Ураган в Москве: 11 человек погибли, более 150 пострадали...

Дата публикации: Вчера, 09:23

Мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в Москве и столичном регионе в понедельник, унес жизни по меньшей мере 11 человек и повлек значительные разрушения: сотни поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка.

В понедельник днем в Москве начался ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду.

Более 150 пострадавших и 11 погибших

Пресс-служба департамента здравоохранения столицы сообщила РИА Новости, что в результате урагана в Москве погибли 11 человек. Утром во вторник руководитель департамента Алексей Хрипун сообщил, что всего госпитализированы из-за урагана были почти 150 человек, из них 108 остаются в больницах, в том числе восемь человек в тяжелом состоянии.

«Вчера во второй половине дня и вечером одновременно в 15 взрослых больниц и шесть детских больниц были доставлены 146 пациентов с различными повреждениями, полученными во время урагана… Из 146 человек, которых приняли в клиники, остается 108 человек, из них 22 ребенка», — сказал чиновник.

У подавляющего большинства госпитализированных состояние удовлетворительное или средней тяжести, но восемь человек находятся в тяжелом состоянии, уточнил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter выразил соболезнования родным и близким погибших.

Металлический лист насмерть придавил человека в подмосковном Красногорске, сорвавшись от сильного ветра. В подмосковных Люберцах восемь человек пострадали из-за урагана, один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. В Одинцовском районе Подмосковья при падении дерева пострадал ребенок.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений всесторонне изучить и установить все обстоятельства произошедшего, а сотрудникам центрального аппарата проконтролировать ход и результаты этих проверок.

Сотни поваленных деревьев, обрушение конструкций

Как сообщил замначальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко, во время урагана в МЧС поступили более 4,5 тысяч заявок о происшествиях.

«Наибольшее количество обращений от граждан поступило с территорий Южного, Юго-Западного, Западного и Юго-Восточного административных округов», — сказал он, добавив, что меньше всего сообщений о происшествиях поступило с территории Троицкого и Новомосковского административного округа и Зеленограда.

Кроме этого, ветер повредил автомобили, линии электропередач и железнодорожные пути.

Пресс-служба городского округа Люберцы сообщила в свою очередь, что в результате ураганных порывов ветра 29 мая в округе было повалено и сломано более 500 деревьев, причем одно из деревьев упало на маршрутное такси. По данным властей округа, также пострадало более 15 автомобилей, две детских и одна контейнерная площадки. Повреждены сотни метров ограждения. В результате обрыва проводов обесточены несколько микрорайонов округа. Для координации работ по ликвидации последствий стихии в администрации городского округа создан оперативный штаб.

Вдоль Рублево-Успенского шоссе ураганом повалило десятки деревьев, многие из них вырвало с корнем. В некоторых местах оборваны линии электропередачи. Движение по шоссе на данный момент не сильно осложнено. Деревья, которые упали на дорогу, рабочие переместили на обочины.

Также сообщалось, что ураганный шквалистый ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра Дмитрия Медведева в Горках, в результате выезд из резиденции был заблокирован, и участники совещаний у председателя правительства, а также журналисты более полутора часов не могли покинуть территорию резиденции, пока рабочие не ликвидировали последствия разгула стихии. Автотранспорт, на котором участники совещаний приехали в Горки, не пострадал.

Также из-за урагана в Истринском районе Подмосковья обрушилась знаменитая пирамида Александра Голода, которая не раз входила в путеводители как одна из достопримечательностей региона. Сооружение было возведено с целью исследования влияния пирамид на окружающую среду, однако большинство ученых не признает этот проект научным. «Никто не пострадал, жертв нет», — уточнили в пресс-службе района, подтвердив информацию об обрушении конструкции. По данным пресс-службы, в районе работают 14 аварийных бригад по устранению последствий стихии.

Ураган повредил один из храмов Подмосковья — сильный ветер вырвал крест на центральном куполе храма Рождества Богородицы в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости прихожане храма, которые не пострадали из-за инцидента. Также из-за стихии порядка 24 тысяч жителей Королева в понедельник днем остались без электроснабжения, в настоящее время оно восстановлено.

Источник: News.mail.ru