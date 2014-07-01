США прекратят безвозмездную военную помощь Украине...

Дата публикации: Сегодня, 09:38

Источник: AP 2017

США планируют прекратить безвозмездную военную помощь десяткам государств, в том числе Украине и заменят ее кредитами. Эту информацию подтвердил в понедельник в беседе с журналистами руководитель Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Мик Малвейни, который представлял проект бюджета вашингтонской администрации на следующий год.

«Да, я могу подтвердить это», — отметил он, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о сокращении объемов безвозмездной военной помощи десяткам государств, в том числе Пакистану, Филиппинам и Украине.

Проект бюджета администрации США, который он представлял, будет направлен на рассмотрение в Конгресс. Малвейни добавил, что планы администрации могут незначительно измениться.