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В мире
Взрыв на концерте в Манчестере

Дата публикации: Сегодня, 09:27

Взрыв на концерте в Манчестере

Foto: Peter Byrne, AP

 

В результате взрыва в концертном зале Manchester Arena в центре английского Манчестера погибли по меньшей мере 19 человек и еще 59 получили ранения. Полиция рассматривает произошедшее как террористический акт.

Как передают британские СМИ, взрыв произошел под конец концерта американской певицы Арианы Гранде примерно в 22:35 в понедельник (00:35 вторника по восточноевропейскому времени).

Полиция Манчестера выпустила официальное заявление сразу после 1 ночи.

"19 человек были убиты, около 50 получили ранения", — сказано в сообщении.

Позднее, как передает Би-би-си, стало известно, что число пострадавших достигло 59 человек.

В МИД ЭР порталу rus.err.ee сообщили, что по предварительным данным, граждан Эстонии в числе пострадавших не оказалось.

Сейчас этот инцидент рассматривается местной полицией как теракт.

 

 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что власти работают над тем, чтобы установить детали взрыва в Манчестере, передает Reuters.

"Мы работаем, чтобы получить полную информацию о том, что полиция считает ужасающим террористическим актом", — отметила Мэй. "Все наши мысли с жертвами и семьями тех, кто пострадал", — добавила она.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен выступила с аналогичным заявлением, выразив соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Как передает Lenta.ru, на концерте присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

Агенство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщает, что взрыв мог произвести террорист-смертник.

 

Взрыв на концерте в Манчестере

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