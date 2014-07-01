Найди нас в:
Редакция "ВП" и "НГ" Подписка на "ВП" и "НГ" Реклама в "ВП" и "НГ" Недвижимость

В мире
Россия и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений

Дата публикации: Сегодня, 14:36

Россия и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений

Источник: РИА "Новости"

 

Подписи под документом поставили зампреды правительств двух стран — Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек.

На церемонии в Стамбуле присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев и его турецкий коллега Бинали Йылдырым.

4 мая Турция отменила ограничения на импорт пшеницы из России. Анкара исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин, по просьбе местных компаний, которые не устроил запрет Москвы на импорт некоторых продуктов (например, томатов).

По данным российского Минсельхоза, размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузы составлял 130 процентов, риса — 45 процентов, бобовых — 9,7 процента.

Днем ранее президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Москве договорились о снятии ограничений, введенных в экономических отношениях двух стран. При этом ограничения в отношении поставок в Россию помидоров были сохранены.

C 1 января 2016 года Россия ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции. Это стало ответом на инцидент в небе Сирии, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик.

Отношения между Москвой и Анкарой начали восстанавливаться в середине прошлого года, после того как президент Турции принес официальные извинения российской стороне. После этого российские санкции стали постепенно ослабляться.

 

Источник: News.mail.ru

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
два + восемь (ответ пишите цифрами)
Ответ:

В мире

Россия и Турция подписали заявление о снятии торговых...

Отношения между Москвой и Анкарой начали восстанавливаться в прошлом году....

0 61 / Подробнее...

Британия не намерена платить Евросоюзу €100 млрд...

Правительство Великобритании допускает выход из переговоров по «Брекситу»....

0 111 / Подробнее...

Европарламент окончательно одобрил отмену виз для украинцев...

Председатель Европарламента подписал документ о внесении изменений в законодательство...

0 206 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Папины дочки...

- Доченька, пора бы тебе и принца уже найти......

0 54 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми

1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Продам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру на ул. Даумана, 4. Квартира просторная, недавно сделан ремонт, установлены стеклопакеты, заменена проводка. Цена 30000 евро. {Тел.} 56910699.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Продам автомобиль Reno-Master

Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Услуги печника

Кладка печей и каминов, печных труб. {Тел.} 55575861.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Изготовление дверей и ворот

Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.

Скупаем поддержанные автомобили

Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва. Дом культуры "Ругодив"

Нарва, Пушкина, 8, тел.: 3573404
Смотри подробнее

Киноафиша

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

(2017) фэнтези, боевик, комедия, приключения

Сфера

(2017) фантастика, триллер, драма

Рок Дог

(2017) мультфильм, комедия, приключения, семейный, музыка

Королевский балет: "Драгоценности"

(2017) балет

Дочь и мать её

(2017) боевик, комедия

Меч короля Артура

(2017) фэнтези, боевик, драма, приключения  
Вся афиша кино

«Сбежавшие невесты»: дневник акции

Поможем маленькому Мише услышать наш мир!...

В ходе подготовки к акции ее организаторы объявили благотворительный сбор денег-...

0 808 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Выбор редакции

Игорь Лесков на «Ты – супер!» исполнил хит Тыниса Мяги...

На российском канале НТВ состоялся второй тур конкурса «Ты - супер!»....

0 1101 / Подробнее...

Министр культуры возмущён: у Нарвского музея закончились...

Средства на функционирование ЦУ Нарвский музей объёме фактически закончились...

0 960 / Подробнее...

Видео. Что же такое языковое кафе?...

6 мая Фонд интеграции знакомил нарвитян с форматом языковых кафе....

0 993 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100