Россия и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений

Дата публикации: Сегодня, 14:36

Источник: РИА "Новости"

Подписи под документом поставили зампреды правительств двух стран — Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек.

На церемонии в Стамбуле присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев и его турецкий коллега Бинали Йылдырым.

4 мая Турция отменила ограничения на импорт пшеницы из России. Анкара исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин, по просьбе местных компаний, которые не устроил запрет Москвы на импорт некоторых продуктов (например, томатов).

По данным российского Минсельхоза, размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузы составлял 130 процентов, риса — 45 процентов, бобовых — 9,7 процента.

Днем ранее президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Москве договорились о снятии ограничений, введенных в экономических отношениях двух стран. При этом ограничения в отношении поставок в Россию помидоров были сохранены.

C 1 января 2016 года Россия ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции. Это стало ответом на инцидент в небе Сирии, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик.

Отношения между Москвой и Анкарой начали восстанавливаться в середине прошлого года, после того как президент Турции принес официальные извинения российской стороне. После этого российские санкции стали постепенно ослабляться.

Источник: News.mail.ru