Британия не намерена платить Евросоюзу €100 млрд...

Дата публикации: Сегодня, 08:36

Источник: Reuters

Великобритания может выйти из переговоров по «Брекситу», если Евросоюз не откажется от своего требования выплаты €100 млрд, заявил в интервью The Sunday Times министр по вопросам выхода страны из ЕС Дэвид Дэвис. Он предупредил, что в противном случае переговоры превратятся в «хаос».

По словам господина Дэвиса, если представители 27 стран ЕС не смягчат свою позицию, достижение урегулирования даже объемом только в 1 млрд фунтов стерлингов станет проблемой. «Нам необходимо не просто делать вид, что мы можем выйти из переговоров, мы должны иметь такую возможность», — подчеркнул он.

Ранее газета Financial Times сообщила, что финансовые требования ЕС к Великобритании в связи с «Брекситом» могут вырасти с упоминавшихся до этого ранее €60 млрд до €100 млрд. Лондон заявил, что платить такую сумму не намерен. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна вправе выйти из ЕС, не выплачивая Брюсселю компенсаций, объем которых может достигать подобных сумм.

Источник: News.mail.ru