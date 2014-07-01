Европарламент окончательно одобрил отмену виз для украинцев...

В миреЕвропарламент окончательно одобрил отмену виз для украинцев
Председатель Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство Евросоюза для предоставления безвизового режима гражданам Украины.
Как передает РИА Новости, Таяни и Абела поставили подписи под Регламентом Совета ЕС и Европарламента, который вносит изменения в Регламент о визовом перечне от 15 марта 2001 года. Таким образом, Украина переносится из списка стран, граждане которых обязаны иметь визы при пересечении внешних границ Шенгенской зоны, в список государств, граждане которых освобождаются от этого требования. На церемонии присутствовал президент Украины Пётр Порошенко.
После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС, и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.
Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны — члена ЕC и четыре государства — не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны — кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).
Нахождение граждан Украины в странах — участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно необязательно. Безвизовый режим не дает разрешения на работу и учебу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита могут быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.
Источник: www.ntv.ru
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