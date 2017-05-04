Россия предложила ввести в Сирию иностранные войска...

Дата публикации: Сегодня, 11:48

Россия подготовила план урегулирования конфликта в Сирии, который предусматривает разделение страны на четыре зоны безопасности. В рамках этого плана на территории страны могут быть размещены иностранные воинские контингенты.

Солдаты сирийской правительственной армии. Иллюстративное фото

По информации издания, которое ознакомилось с проектом документа, «зоны деэскалации» предлагается создать в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в восточной Гуте и на юге Сирии. Внутри этих зон будет запрещено применение любых видов оружия, будут созданы условия для работы гуманитарных организаций, приняты меры по восстановлению основных объектов социальной инфраструктуры.

Вдоль границ зон деэскалации предполагается создать линии разграничения «для предотвращения обстрелов между конфликтующими сторонами». Там должны появиться блокпосты для прохода мирных граждан, доставки товаров и гуманитарной помощи. На линиях разграничения могут быть размещены иностранные воинские контингенты. В документе не уточняется, каких именно стран, однако «гарантами» плана безопасности в документе называются Россия, Турция и Иран.

О плане по созданию зон безопасности в Сирии 3 мая объявил Владимир Путин. По его словам, предложение уже было представлено президенту Турции Реджепу Эрдогану и президенту США Дональду Трампу.

Власти РФ надеются, что меморандум о создании зон деэскалации будет подписан 4 мая в Астане в ходе нового раунда переговоров по Сирии, в которых участвуют, в том числе, Турция и Иран.

Источник: Meduza