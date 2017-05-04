В Киеве начинается суд над Виктором Януковичем...

Дата публикации: Сегодня, 11:34

4 мая в Киеве суд начнет рассматривать дело бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене. В украинской генеральной прокуратуре Украины утверждают, что в разгар противостояния на Майдане в 2014 году живущий сейчас в России Янукович обращался к российским властям с просьбой ввести войска на территорию Украины. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко настаивает, что именно это стало причиной того, что в марте 2014 года на территории Крыма появились российские военнослужащие.

Виктор Янукович дает украинскому суду показания по видео из Ростова-на-Дону, 28 ноября 2016 года. Фото: Глеб Гаранич

Дело против Януковича возбудили в 2014 году. В ночь на 22 февраля 2014 года Янукович выехал из своей резиденции Межигорье под Киевом — и бежал в Россию. Спустя несколько дней Генпрокуратура Украины обвинила его в организации массовых убийств на Майдане 18–21 февраля. Тогда во время столкновений между участниками Евромайдана и милицией погибли более ста протестующих и 17 силовиков. 28 февраля Янукович дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, на которой сказал, что новая власть на Украине не легитимна, а он сам остается действующим президентом. После этого выступления возглавлявший Генпрокуратуру весной 2014 года Олег Махницкий заявил, что против бывшего президента открыто еще одно уголовное дело: «за попытки и призывы свержения конституционного строя в Украине».

Янукович действительно обращался к президенту России с просьбой ввести войска в Украину. 3 марта 2014 года, когда на территории Крыма уже были российские военные, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин зачитал слова Януковича: «…обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович, 1 марта 2014 года». Как раз в этот день Совет Федерации РФ разрешил Владимиру Путину ввести войска на территорию Украины. 4 марта 2014 года, общаясь с журналистами, Путин вспомнил об этом письме, назвав его прямым обращением «легитимного президента».

В феврале 2017 года Янукович заявил, что никакого письма не писал. Он сказал, что это было не письмо, а заявление, и что он просто хотел защитить народ Украины «в рамках своих полномочий». Версию о том, что Янукович написал именно заявление, а никакого письма не было, поддержали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД России Мария Захарова. В марте 2017 года Генпрокуратура России в ответ на запрос украинской стороны ответила, что официального «заявления» от Януковича в российские органы власти не поступало. За два месяца до этого украинское издание «Цензор.нет» публиковало фотокопию этого документа, в его «шапке» действительно есть слово «заявление».

Генпрокуратура считает письмо главным доказательством госизмены. 28 ноября 2016 года нынешний генпрокурор Украины Юрий Луценко заочно зачитал Януковичу ряд обвинений. Бывшего президента он обвинил в «совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны». В тот день Януковича допрашивали как свидетеля по делу пятерых бойцов «Беркута», которых обвиняют в убийствах на Майдане. Допрос проходил по видеосвязи, Янукович находился в Ростове-на-Дону.

Показания против Януковича давали бывшие депутаты российской Госдумы. Это Илья Пономарев и Денис Вороненков. Пономарев с 2014 года не живет в России — сначала он уехал в США, а в 2016 году получил вид на жительство на Украине. Вороненков переехал в Киев в октябре 2016 года, всего через два месяца он получил украинское гражданство.

23 марта Вороненкова убили в центре Киева, убийца пока не найден. В Генпрокуратуре утверждали, что Вороненков и Пономарев давали ценные показания и по делу Януковича, и по делу об убийстве протестующих на Майдане. После смерти Вороненкова его показания потеряли силу, и суд не может принимать их во внимание. Какие именно показания давал Вороненков, неизвестно.

Украина надеется довести дело Януковича до обвинительного приговора. Для страны это первый в истории опыт заочного осуждения бывшего президента за госизмену. Юрий Луценко много раз называл процесс «беспрецедентным». Как сказал «Медузе» украинский политолог Владимир Фесенко, для генпрокурора важно довести дело до конца, оно остается самым важным и громким в его карьере. Фесенко уверен, что у Киева достаточно доказательств для обвинительного приговора. Для нынешней власти это может стать первой серьезной победой в расследовании дел относительно предшественников. Будет ли допрошен сам Янукович — пока не известно.

Если Януковича заочно признают виновным, Украина может потребовать у России выдачи бывшего президента. «Я думаю, Януковича все-таки не выдадут, но украинскому руководству это особенно и не нужно. Важен сам факт приговора», — заключает Фесенко. Формально, Виктор Янукович как гражданин Украины может быть выдан; российские власти публично такую возможность не комментировали.

Юлиана Скибицкая

Источник: Meduza