Эстония поддержала предложение оштрафовать Газпром...

В миреЭстония поддержала предложение оштрафовать Газпром
Правительство Эстонии на состоявшемся в четверг заседании приняло решение поддержать точку зрения на то, что для улучшения положения на газовом рынке Восточной Европы недостаточно только добавить концерну «Газпром» обязательства - Европейская комиссия по завершении делопроизводства должна еще назначить газовому концерну еще и штраф.
«Учитывая масштаб нарушения, Эстония считает, что делопроизводство следует закончить способом, который обеспечил бы возможность избежать злоупотребление монопольным положением, а затем назначить штраф. По оценке Эстонии, в данном случае взятие обязательств не является пропорциональным размерам нарушения, учитывая, что злоупотребление монопольным положением нанесло прямой экономический ущерб», - отмечается в утвержденном правительством Эстонии письме министра юстиции Урмаса Рейнсалу в адрес Европейской комиссии.
В письме министр отмечает, что в 2011 году у «Газпрома» в Эстонии, как и в других странах, было монопольное положение, поскольку отсутствовали другие цепочки поставок газа. После того, как в Клайпеде был построен терминал сжиженного природного газа, на рынке появилось альтернативное звено поставки, но, по словам Рейнсалу, «Газпром» по-прежнему обладает важной рыночной силой по импорту в Эстонию природного газа.
Если в 2014 году на долю «Газпрома» приходилось 99,9 процента импорта природного газа в Эстонию, то в 2015 году эта доля сократилась до уровня 80 процентов, но к 2016 году вновь выросла до 93 процентов.
«Как свидетельствуют предыдущие цифры, речь идет о предприятии, не имеющем 100-процентной рыночной доли, однако рыночная доля «Газпрома» по-прежнему достаточно велика для того, чтобы повлиять на цену продающегося потребителям природного газа», - указал Рейнсалу.
По словам министра, предложенные обязательства касаются Эстонии прежде всего в том, что связано с введением несправедливых продажных цен. «В Эстонии стоимость газа была несправедливо высокой, особенно в сравнении со странами Западной Европы, где действуют газовые биржи и достаточно источников снабжения», - добавил он.
«В 2014 году, когда «Газпрому» принадлежали почти 100 процентов рыночных поставок газа, разница в ценах для стран Западной Европы и для Эстонии достигала 8 евро за мегаватт-час, то есть, в Эстонии стоимость продаваемого газа была на 36 процентов выше. К 2015 году эта разница сократилась до 4 евро за мегаватт-час, но по-прежнему стоимость поставленного в Эстонию природного газа превышала цены на газ в Западной Европе на 20 процентов», - написал Рейнсалу.
В случае, если, по оценке Еврокомиссии, предложения «Газпрома» о принятии обязательств будет достаточно для разрешения конкурентной ситуации на газовых рынках Центральной и Восточной Европы, Эстония считает, что выдвинутые «Газпромом» предложения, направленные на исправление ситуации, требуют дополнения, чтобы была возможность устранить влияние, вызванное злоупотреблением монопольным положение и обеспечить ситуацию, при которой подобное злоупотребление будет невозможным, подчеркнул Рейнсалу.
Еврокомиссия начала следственные действия в отношении «Газпрома» в 2011 году, проведя обыски в офисах десяти европейских «дочек» компании. В 2012-м было официально объявлено о начале антимонопольного расследования.
Расследование шло по трем направлениям: разделение российской газовой монополией рынков путем «затруднения свободных поставок газа в страны ЕС»; «создание помех диверсификации газовых поставок»; навязывание «несправедливых цен своим потребителям путем привязки цен на газ к стоимости нефти».
В марте этого года стало известно, что «Газпром» готов пойти на компромиссы в урегулировании антимонопольного спора с ЕС. Еврокомиссия в середине марта сообщила, что российская компания, в частности, обязуется не препятствовать реэкспорту газа на рынках Центральной и Восточной Европы. Кроме того, «Газпром» намерен отказаться от преимуществ, которые ему дает контроль над газотранспортной и газораспределительной структурой.
В частности, сообщалось, что российская компания готова пересмотреть ценообразование для Польши, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы, привязав его к ценам западноевропейских газовых хабов. Также «Газпром» пообещал не требовать от Болгарии компенсации за срыв газопроводного проекта «Южный поток».
«Обязательства, принимаемые на себя «Газпромом», позволят обеспечить свободный переток газа в Центральной и Восточной Европе по конкурентным ценам и решат проблемы конкуренции», — заявила в связи с этим еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.
Еврокомиссия ожидает замечаний и поправок от европейских клиентов «Газпрома», после чего будет принято решение о заключении юридически обязывающего соглашения.
Если это соглашение будет подписано, то впредь при его нарушении ЕК сможет налагать на «Газпром» штраф в размере до 10% от оборота на рынке, где было зафиксировано нарушение.
По данным «Газпром экспорта», в прошлом году Польша импортировала 11,07 млрд кубометров российского газа, Болгария — 3,18 млрд. Данные по Балтийским странам не приводятся, но закупки Литвы составляют, как правило, около 2 млрд кубометров в год, у Эстонии и Латвии и того меньше. При этом общий объем экспорта «Газпрома» в дальнее зарубежье составил в 2016 году 180 млрд кубометров, сообщил в марте портал gazeta.ru.
BNS
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