В центре Парижа произошла перестрелка, погиб полицейский...

Дата публикации: Сегодня, 14:52

В центре Парижа на улице Елисейские поля произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский и как минимум двое пострадали.

Вечером 20 апреля мужчина открыл огонь по полицейским, убив одного и тяжело ранив двоих. Ответственность за нападение взяли на себя террористы из «Исламского государства». Фото: Christian Hartmann

Человек, открывший огонь по полиции, также был убит, пишет агентство. Reuters со ссылкой на полицию пишет о двух нападавших.

По неподтвержденным данным, второй нападавший находится на свободе.

По словам очевидцев, стрелять в полицейских начал человек, выбежавший из машины. Он якобы был вооружен автоматическим оружием, передает агентство.

По данным полиции, одновременно со стрельбой поблизости происходило вооруженное ограбление. Связаны ли эти преступления, неизвестно, сообщает The Telegraph.

Район происшествия оцеплен, сообщает «Би-би-си». Полиция в твиттере просит людей избегать района Елисейских полей.

Станция метро Franklin D. Roosevelt, расположенная около места стрельбы, закрыта из соображений безопасности. Магазины и рестораны на улице закрыты с посетителями внутри.

В ближайшие выходные во Франции состоится первый тур президентских выборов. 18 апреля в Марселе были арестованы два человека по подозрению в планировании теракта перед выборами.

Источник: Meduza