Россиянина задержали за подрыв автобуса «Боруссии»...

Дата публикации: Сегодня, 14:38

21 апреля немецкие правоохранительные органы объявили о задержании подозреваемого в нападении на автобус дортмундского футбольного клуба «Боруссия». Им оказался 28-летний россиянин, который, по версии следствия, хотел добиться падения акций клуба и таким образом заработать на биржевых торгах.

Фото: Martin Meissner

Утром 21 апреля прокуратура Германии объявила о задержании немца российского происхождения в связи с нападением на автобус «Боруссии». Как выяснили немецкие СМИ, речь идет о 28-летнем Сергее В., у которого есть и немецкий, и российский паспорта. В российском посольстве личность россиянина пока не подтвердили. Спецназ задержал подозреваемого в Тюбингене, когда тот ехал на работу. В полиции заявили, что предыдущие версии о причастности исламских террористов или антифашистов не подтвердились; теперь основное направление расследования — спекуляция на бирже.

В день взрыва, 11 апреля, Сергей В. взял кредит и купил 15 тысяч пут-опционов на акции «Боруссии». По подсчетам Bild, контракт обошелся ему в 78 тысяч евро. Таким образом подозреваемый играл на рынке против акций клуба: как пишет Die Welt, он хотел в 50 раз увеличить вложенные средства (Bild оценивает предполагаемый заработок в 3,9 миллиона евро). Учитывая, что каждый опцион оформляется на 100 акций, для такой прибыли котировки «Боруссии» должны были бы упасть на 2,6 евро. Но акции упали в цене всего на 33 евроцента, поэтому прибыль не могла составить более полумиллиона евро. Удалось ли россиянину в действительности что-то заработать, не уточняется. Подозрительную сделку, проведенную незадолго до взрыва, заметили сотрудники банка Comdirect, так о Сергее В. узнала полиция.

Биржевые опционы были куплены с IP-адреса в дортмундском отеле LʼArrivée, где жили футболисты. Как выяснило следствие, подозреваемый за месяц забронировал номер на периоды 9–13 апреля и 16–20 апреля. Дело в том, что марте еще не было точно известно, когда «Боруссия» проведет матч с «Монако». При заселении в отель Сергей В. попросил сменить номер, так как из предложенной комнаты не было видно подъездную дорогу. Ему дали мансардный номер, откуда хорошо просматривался путь автобуса «Боруссии».

Для взрыва россиянин, по версии следствия, использовал три радиоуправляемые бомбы. Они были заложены на расстоянии в несколько метров друг от друга в изгородь вдоль дороги, по которой ехал автобус с футболистами. Отмечается, что Сергей В. был опытным электротехником и в 2015 году получил награду вуза в области электроники. Когда после взрыва все постояльцы отеля забеспокоились, подозреваемый, по словам очевидцев, спокойно зашел в ресторан и заказал стейк, передает Bild.

Теперь россиянину грозит обвинение по 20 эпизодам покушения на убийство, а также по статьям о причинении вреда здоровью и использовании взрывчатых веществ. Никаких данных о возможных соучастниках нападения у полиции пока нет. В результате взрыва пострадал футболист Марк Бартра и полицейский, сопровождавший автобус.

Михаил Зеленский

Источник: Meduza