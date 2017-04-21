Россиянина задержали за подрыв автобуса «Боруссии»...

В миреРоссиянина задержали за подрыв автобуса «Боруссии»
21 апреля немецкие правоохранительные органы объявили о задержании подозреваемого в нападении на автобус дортмундского футбольного клуба «Боруссия». Им оказался 28-летний россиянин, который, по версии следствия, хотел добиться падения акций клуба и таким образом заработать на биржевых торгах.
Фото: Martin Meissner
Утром 21 апреля прокуратура Германии объявила о задержании немца российского происхождения в связи с нападением на автобус «Боруссии». Как выяснили немецкие СМИ, речь идет о 28-летнем Сергее В., у которого есть и немецкий, и российский паспорта. В российском посольстве личность россиянина пока не подтвердили. Спецназ задержал подозреваемого в Тюбингене, когда тот ехал на работу. В полиции заявили, что предыдущие версии о причастности исламских террористов или антифашистов не подтвердились; теперь основное направление расследования — спекуляция на бирже.
В день взрыва, 11 апреля, Сергей В. взял кредит и купил 15 тысяч пут-опционов на акции «Боруссии». По подсчетам Bild, контракт обошелся ему в 78 тысяч евро. Таким образом подозреваемый играл на рынке против акций клуба: как пишет Die Welt, он хотел в 50 раз увеличить вложенные средства (Bild оценивает предполагаемый заработок в 3,9 миллиона евро). Учитывая, что каждый опцион оформляется на 100 акций, для такой прибыли котировки «Боруссии» должны были бы упасть на 2,6 евро. Но акции упали в цене всего на 33 евроцента, поэтому прибыль не могла составить более полумиллиона евро. Удалось ли россиянину в действительности что-то заработать, не уточняется. Подозрительную сделку, проведенную незадолго до взрыва, заметили сотрудники банка Comdirect, так о Сергее В. узнала полиция.
Биржевые опционы были куплены с IP-адреса в дортмундском отеле LʼArrivée, где жили футболисты. Как выяснило следствие, подозреваемый за месяц забронировал номер на периоды 9–13 апреля и 16–20 апреля. Дело в том, что марте еще не было точно известно, когда «Боруссия» проведет матч с «Монако». При заселении в отель Сергей В. попросил сменить номер, так как из предложенной комнаты не было видно подъездную дорогу. Ему дали мансардный номер, откуда хорошо просматривался путь автобуса «Боруссии».
Для взрыва россиянин, по версии следствия, использовал три радиоуправляемые бомбы. Они были заложены на расстоянии в несколько метров друг от друга в изгородь вдоль дороги, по которой ехал автобус с футболистами. Отмечается, что Сергей В. был опытным электротехником и в 2015 году получил награду вуза в области электроники. Когда после взрыва все постояльцы отеля забеспокоились, подозреваемый, по словам очевидцев, спокойно зашел в ресторан и заказал стейк, передает Bild.
Теперь россиянину грозит обвинение по 20 эпизодам покушения на убийство, а также по статьям о причинении вреда здоровью и использовании взрывчатых веществ. Никаких данных о возможных соучастниках нападения у полиции пока нет. В результате взрыва пострадал футболист Марк Бартра и полицейский, сопровождавший автобус.
Михаил Зеленский
Источник: Meduza
Дежурный по городу
Задайте вопрос вице-мэру по вопросам образования, культуры...
На вопросы читателей «Виру Проспект» ответит Вячеслав Коновалов...
В мире
В центре Парижа произошла перестрелка, погиб полицейский...
Ответственность за нападение взяли на себя террористы из «ИГ»...
Россиянина задержали за подрыв автобуса «Боруссии»...
Он хотел добиться падения акций клуба и заработать на биржевых торгах...
Положение России в мире может измениться в ближайшие дни...
Если у Запада есть, что предложить России, можно ожидать самых неожиданных решений...
Есть анекдот!
Особенности семейной жизни...
Если ты станешь моей женой, то я буду делать все возможное, чтобы прокормить свинью...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Типовые и индивидуальные проекты
Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
«Сбежавшие невесты»: дневник акции
Приглашаем партнеров к участию в "СН-2017"...
Приглашаем к сотрудничеству партнёров прошлых лет и новых спонсоров...
От редакции
Видео. На конкурс "Светлая Пасха" принесли 205 работ...
Определены все победители и призеры конкурса....
Выбор редакции
Город заключил договор о сотрудничестве с Narva Unity...
Нарвская горуправа заключила колдоговор с Профсоюзом Narva Unity....
Глазных врачей в городской поликлинике не прибавилось...
С 17 февраля в Нарвской поликлинике начали вести прием глазные врачи ИВЦБ....
Активисты районных сообществ: комфортное для жизни...
В Нарвском колледже ТУ прошел семинар на тему районных сообществ....