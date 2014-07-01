Положение России в мире может измениться в ближайшие дни...

Дата публикации: Вчера, 12:08

Ситуация в Сирии резко изменилась после американского удара по сирийской авиабазе Шайрат. Впервые американцы обстреляли базу, где могли находиться российские военнослужащие, предварительно дав им возможность уйти. Последствия этого события выходят далеко за пределы Сирии. “НГ” пытается разобраться, что происходит, и к чему это может привести.

На авиабазе были уничтожены сирийские самолёты, но отразится этот удар прежде всего на положении России. Фото: U.S. Department of Defense / Reuters / Scanpix / LETA

США обвиняют Россию

4 апреля в городе Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, контролируемой отрядами оппозиции и «Джебхат ан-Нусрой» более восьмидесяти мирных жителей погибли, сотни получили отравление в результате распыления в воздухе некоего токсичного вещества. Мир облетели ужасающие кадры умирающих от отравления детей.

После этого 7 апреля США нанесли удар возмездия по авиабазе сирийской армии Шайрат в провинции Хомс. Там, по данным российского Министерства обороны, погибли шесть сирийских военнослужащих, уничтожено шесть самолетов, склад и ремонтные мастерские. Вашингтон заявил, что именно с аэродрома Шайрат была произведена химическая атака на Хан-Шейхун. Ранее базой пользовались и российские ВКС.

В своем заявлении после того, как США нанесли удар по Сирии, госсекретарь Рекс Тиллерсон фактически обвинил Россию в невыполнении обязательств по вывозу из Сирии запасов химического оружия в 2013 году.

- Либо Россия замешана в этом, либо Россия проявила некомпетентность в том, чтобы выполнить свою часть соглашения, — заявил госсекретарь США.

Если руководители США сразу “ухватились” за единственную версию произошедшего, в России за эти дни сменилось несколько версий. Сначала официальные лица отрицали сам факт того, что в Сирии произошла химическая атака. Затем - по мере поступления фактов - Москва обвинила в хранении и даже изготовлении химического оружия сирийских повстанцев. Но тут возникла явная нестыковка - если о наличии отравляющих веществ было известно заранее, то зачем сирийцам нужно было бомбить склад с ними в населённом районе? Вскоре возникла следующая версия, которую на данный момент можно назвать официальной. Одним из основных источников информации о химической атаке стало видео организации “Белые каски”, которое сейчас пророссийские источники называют подделкой, указывая на уязвимость этих материалов.

В итоге «железных» доказательств чьей-либо вины нет, но виноватых уже назначили.

Два сценария

После американского удара информагентство Ihlas передало слова официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, который заявил, что его страна считает необходимым срочно создать в Сирии бесполетные зоны. Эта мера, если она реально будет принята, сделает практически невозможным использование сирийской и российской авиации над критически важной территорией и серьёзно осложнит положение наземных войск. Продолжать полёты вопреки гипотетическому турецкому запрету - плохая идея из-за перевеса в регионе ВВС Турции и стран, которые могут поддержать установление бесполётной зоны.

Министры иностранных дел стран, входящих в «Большую семерку», на встрече в Италии в начале недели обсуждали другие рычаги давления на Россию и Сирию, но не смогли договориться.

По данным источников Би-би-си, в итоге решение вопроса о введении новых санкций против России и Сирии было решено отложить до окончания расследования химической атаки на сирийский город.

По информации The Telegraph, Запад решил предложить России возвращение в G7 в обмен на отказ от поддержки Башара Асада. На случай, если Москва не согласится, готовятся новые санкции.

Судя по утечкам в прессу, речь идёт о персональных санкциях против российской элиты. Поскольку многие высокопоставленные руководители России имеют в странах Запада чувствительные интересы (владеют недвижимостью, отдали детей на обучение в западные вузы и т.д.), эти санкции могут восприниматься серьёзнее действующих сейчас.

На необходимости новых санкций публично настаивал глава британского Форин-офиса Борис Джонсон, отказавшийся от запланированного ранее визита в Москву. Его американский коллега Рекс Тиллерсон, согласно сообщениям британских СМИ, выступает в дуэте с Джонсоном «добрым полицейским» и делает Москве выгодное предложение в обмен на «сдачу» Асада.

При этом эксперты по-прежнему кардинально расходятся во мнениях, чего, собственно, добивался Дональд Трамп своим ракетным ударом. Наравне с самыми сложными версиями обсуждается и такая: Трамп, как обычно, с дочерью Иванкой смотрел телевизор, увидел шокирующие кадры с отравленными детьми и посчитал себя обязанным немедленно отреагировать. А заодно и показать, что он не слабак, как Обама, и не российский ставленник, в чём его постоянно обвиняют на родине. И частью какой-то большой стратегии это импульсивное решение не было.

Но даже в этом случае ситуация для России кардинально изменилась.

Поражение в обмен на цель войны

Удар по военной базе, которую ранее использовали и российские ВКС, заставил комментаторов оценить силы сторон на случай гипотетического военного противостояния США, Турции и России в регионе.

С военной точки зрения ситуация для России напомнила Крымскую войну 1853-56 годов, когда страна не смогла снабжать группировку на отдалённом театре военных действий и потерпела оглушительное поражение. В случае Сирии, география такова, что снабжение российских сил полностью зависит от того, позволяют ли его Турция и США. О каком столкновении с ними в этом случае может идти речь?

В Сирии, где Россия официально ведёт борьбу с террористами, у которых нет авиации (кроме самодельных беспилотников ИГИЛ), были развёрнуты российские комплексы ПВО. Понятно, что угрожать они могли не террористам, а Турции, США и Израилю. Но, как ранее сообщали различные СМИ, эти комплексы ПВО “не замечали” израильские самолёты, бомбившие группировку “Хезболла” - союзника России в этой войне и давнего врага Израиля. “Не заметили” российские С-300 и американские “Томагавки”. Более того, когда американцы заговорили о повторных ударах по сирийским войскам, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил “Интерфаксу” буквально следующее:

«Наши вооруженные силы находятся в Сирии для борьбы с терроризмом, а не для защиты от внешних угроз. Такого мандата у нас нет, и перехватывать мы ничего не будем. А вот если этим займутся сирийские ПВО, то они имеют на это полное юридическое право».

Если перевести на простой язык - союзнику Башару Асаду сенатор предложил выкручиваться самостоятельно.

При этом, нужно отметить, американцы предупредили Россию о готовящемся ударе, выполняя российско-американский договор о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. В ответ на удар Россия вышла из этого договора. Таким образом сложилась невероятная с военной точки зрения ситуация: россияне фактически разрешают американцам бомбить объекты в Сирии, где могут быть в том числе и российские военнослужащие, и обещают в ответ не стрелять.

При всей грозности риторики российских руководителей и военных, их действия явно преследуют цель не поссориться всерьёз с Западом, но так, чтобы не потерять лицо перед избирателями внутри России. И если у Запада действительно есть, что предложить России в сложившейся ситуации, в ближайшее время можно ожидать самых неожиданных решений. Вплоть до того, что российские войска продолжат бороться в Сирии с мировым терроризмом, но уже как союзник США. В конце концов, именно желание вернуться в клуб западных держав после присоединения Крыма многие эксперты и называли одной из причин участия России в сирийской войне.

России следует определиться, с кем она хочет союзничать: с США или режимом президента Сирии Башара Асада, Ираном и «Хезболлой», заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон накануне визита в Москву, передаёт Associated Press. По словам дипломата, Москва может играть важную роль в будущем Дамаска или поддерживать отношения с «группой, которая, по нашему мнению, не отвечает долгосрочным интересам самой России». «Всем нам очевидно, что правление семьи Асада подходит к концу», – заверил Тиллерсон.

Обзор подготовил Николай Андреев