Эрдоган добился победы на референдуме. Он сможет остаться у власти до 2029 года

Дата публикации: Сегодня, 13:30

Большинство граждан Турции, по предварительным результатам, проголосовали на конституционном референдуме за радикальное расширение полномочий президента и превращение страны из парламентской в президентскую республику.

Фото: sputniknews.com

По итогам подсчета 95 процентов голосов расширение полномочий президента поддержали 51,7 процента турок, против выступили 48,6 процента. Явка на референдуме превысила 80 процентов.

Три четверти турок, проживающих в России, по данным издания Yeni Safak, проголосовали против конституционной реформы. В Стамбуле голоса распределились примерно поровну.

Референдум был инициирован действующим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. С учетом результатов голосования он сможет управлять страной до 2029 года. В 2019 году состоятся очередные выборы президента, срок его полномочий — пять лет, один человек вправе занимать этот пост два срока подряд. Нынешний срок Эрдогана обнуляется из-за изменения законодательства.

В соответствии с реформой в Турции упраздняется должность премьер-министра. Президент получает право назначать министров и почти всех судей Конституционного суда, распускать парламент и вводить чрезвычайное положение.

Эрдоган находится у власти в Турции с 2003 года, когда он занял пост премьер-министра. С 2014 года он является президентом страны.

Источник: Meduza