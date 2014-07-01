Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма, есть пострадавшие

В миреГрузовик въехал в толпу в центре Стокгольма, есть пострадавшие
Грузовой автомобиль въехал в толпу в центральной части Стокгольма. По данным шведской полиции, несколько человек получили ранения.
Число пострадавших полиция не называет. Местное радио утверждает, что три человека погибли, но подтверждения этой информации из других источников нет.
Подробности случившегося пока неизвестны. Полиция не сообщает, может ли у случившегося быть террористическая подоплека.
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