Миксер назвал удар США по Сирии уместным и необходимым

Дата публикации: Сегодня, 14:17

По мнению министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, удар американскими крылатыми ракетами по правительственному военному аэродрому в Сирии является уместным и необходимым шагом. Европарламентарий Яна Тоом не разделяет его мнения.

"Можно предположить, что за этим последует довольно болезненная реакция не только со стороны режима [президента Сирии Башара] Асада, но и со стороны России. Речь идет о переломном моменте в политике США. Если еще за несколько часов до химической атаки на гражданское население представители правительства США подтверждали, что целью США не является смена режима Асада, то теперь произошел драматический поворот", — сказал Миксер ERR.

По его мнению, из-за тесных связей между Россией и Асадом есть основания полагать, что этот удар приведет к очень серьезным изменениям в российско-американских отношениях как в Сирии и на Ближнем Востоке, так и по широкому спектру политических вопросов.

Яна Тоом на своей странице в Facebook резко раскритиковала слова министра: "Какого черта? Министр иностранных дел Эстонии хвалит атаку американцев против Сирии? Без резолюции ООН? Война против другого государства. "Уместная и необходимая". "Политический поворот". Это не какой-то поворот, это провал и нарушение международного права".

"Миксер — дурак. Извиняюсь за мой французский", — написала в завершении Тоом.

Чуть ранее Тоом написала в социальной сети следующее: "Поразило, что американская атака воспринимается не только как справедливое возмездие, но и как доказательство виновности Асада. Интонации типа — ну, и что Вы теперь скажете? С какого перепугу мечущийся в поисках политического себя Трамп перешел в разряд громовержцев?"