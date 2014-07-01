США нанесли ракетный удар по базе сирийской армии в Хомсе...

В миреСША нанесли ракетный удар по базе сирийской армии в Хомсе
США нанесли удар по военной базе на западе Сирии в ответ на химическую атаку в Идлибе, передает в четверг агентство Associated Press. На авиабазе находились российские военные, которые не пострадали.
По данным американских властей, около 60 "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по аэродрому в провинции Хомс. В сообщении отмечается, что, по информации США, именно с него взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения химического оружия.
Отмечается, что это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность.
Ранее зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что Россия получает прямые сигналы о подготовке США военной операции против Сирии в связи с последними событиями в Идлибе.
Президент США заранее не объявил об атаке, хотя он и другие чиновники в течение дня озвучивали жесткие предупреждения сирийскому правительству.
Семь человек погибли, столько же получили ранения в результате ракетного удара армии США, сообщил корреспондент телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в прямом эфире.
США предупредили Россию о готовящемся ракетном ударе по базе сирийской правительственной армии в Хомсе, сообщает в четверг Пентагон, передает CBS News.
"Российские силы были уведомлены об ударе по установленному каналу по деконфликтации (предупреждении инцидентов — ИФ)", — заявил официальный представитель военного ведомства Джефф Дэвис. По его словам, "американские военные планировщики предприняли меры предосторожности с тем, чтобы свести к минимуму риск для российского и сирийского военного персонала на аэродроме".
При этом, согласно информации CNN, во время атаки на базе находился российский военный персонал.
В результате ракетного удара США по авиабазе сирийских ВВС российские граждане не пострадали, сообщил "Интерфаксу" в пятницу со ссылкой на собственные источники депутат Госдумы, первый зампред организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин.
"Пострадавших среди россиян в результате удара США по авиабазе "Шайрат" нет", — сказал Саблин.
Согласно заявлению Пентагона, целью аваиудара стал аэродром Шайрат. 59 "Томагавков" были выпущены по самолетам, складам с горючим и боеприпасами, а также системам противовоздушной обороны и радарам.
В Пентагоне не знают, были ли российские военнослужащие на авиабазе в Сирии, по которой был нанесен удар ВС США, но заявляют, что сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди российских и сирийских военных.
"Я этого не знаю. Я знаю, что персонал использовал эту базу. Мы говорили с русскими, мы уведомили их, чтобы они убрали оттуда свои силы", — сказал "Интерфаксу" представитель Пентагона Эрик Пэхон.
По его словам, "мы специально выбрали время и день, когда маловероятно, что люди находятся внутри этого здания".
При этом представитель Пентагона уточнил, что российскую сторону уведомили о готовящейся атаке за два часа до начала ударов.
В Пентагоне не знают, были ли российские военнослужащие на авиабазе в Сирии, по которой был нанесен удар ВС США, но заявляют, что сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди российских и сирийских военных.
"Я этого не знаю. Я знаю, что персонал использовал эту базу. Мы говорили с русскими, мы уведомили их, чтобы они убрали оттуда свои силы", — сказал "Интерфаксу" представитель Пентагона Эрик Пэхон.
По его словам, "мы специально выбрали время и день, когда маловероятно, что люди находятся внутри этого здания".
При этом представитель Пентагона уточнил, что российскую сторону уведомили о готовящейся атаке за два часа до начала ударов.
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