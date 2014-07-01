Европарламент одобрил безвизовый режим с Украиной...

Дата публикации: Сегодня, 14:14

Европарламент в четверг значительным большинством голосов одобрил введение безвизового режима ЕС с гражданами Украины.

Введение безвизового режима для граждан Украины поддержал 521 евродепутат, 75 были против. В европарламенте 751 депутат.

Согласно новому закону, украинцы с биометрическим паспортом смогут в течение 180-дневного периода въезжать в ЕС на 90 дней в туристических, семейных или коммерческих целях, но не для работы. Изменение не распространяется на Ирландию, Соединенное Королевство, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

«Украина выполнила все требования и поэтому можно отменить визовый режим». - сказала рапортер Мария Габриэль. Отмена визового режима станет «очередным крайне сильным сигналом, что Украина является для ЕС ключевым партнером в программе Восточного партнерства».

Решение должен одобрить Совет ЕС. Изменение, скорее всего, вступит в силу в июне, через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС.

BNS