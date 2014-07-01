СМИ: Мэй уведомила Брюссель о начале Brexit...

Дата публикации: Сегодня, 15:30

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС. Соответствующее заявление она сделала в среду, выступая в Палате общин британского парламента.

«Несколько минут назад в Брюсселе постоянный представитель Великобритании при ЕС вручил письмо главе Европейского совета от моего имени, подтверждая решение правительства применить статью 50 договора о ЕС», — сказала она. «Процесс, предусмотренный статьей 50, сейчас запущен», — добавила премьер.

Это подтвердил председатель Европейского совета Дональд Туск, которому послание Мэй передал постпред Великобритании при ЕС Тим Барроу. «Девять месяцев спустя Великобритания сделала это (направила уведомление о запуске процедуры Brexit — прим. ТАСС)», — написал Туск в своем в микроблоге в Twitter.

Мэй назвала запуск Brexit историческим моментом, у которого нет пути назад.

Источник: НОВОСТИ"@MAIL.RU со ссылкой на ТАСС