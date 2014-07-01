Лидеры ЕС в Римской декларации: Наш союз целостный и неделимый

В миреЛидеры ЕС в Римской декларации: Наш союз целостный и неделимый
В подписанной в субботу Римской декларации лидеры ЕС объявили о целостности и неделимости союза, признав возможность и различия в скорости интеграции.
"Мы, руководители 27 союзных государств и организаций ЕС, испытываем гордость за достижения ЕС. Построение единства ЕС является смелым и дальновидным предприятием",- говорится декларации, подписанной 27 лидерами ЕС в итальянской столице.
"60 лет назад , оправляясь от трагедии Второй мировой войны, мы решили вместе строить новый союз: уникальный союз с едиными организациями и твердыми - мир, свобода, демократия, права человека, общество с приматом законов - экономическую сверхдержаву, которую характеризуют не имеющие сравнения социальная защиты и благополучие",- говорится в документе.
Как отметили лидеры ЕС, сейчас союзу противостоят прежде не виданные вызовы и внешние, и внутригосударственные: региональные конфликты, терроризм, растущая миграции, протекционизм и экономическое неравенство.
Лидеры ЕС пообещали сделать ЕС еще более надежным и устойчивым единством, скрепленным солидарностью и общими правилами. "Единство — это и потребность, и свободный выбор. Каждого поодиночке глобальные вызовы",- говорится в декларации.
"Мы действуем вместе, и хотя вероятны различия в скорости и интенсивности, мы движемся одновременно в одном направлении требуется, как это и было в рамках предыдущего договора, оставляя открытой дверь для тех, кто захочет присоединиться позже",- говорится в декларации.
Лидеры стран ЕС указали, что через десять лет хотят видеть безопасный и надежный, процветающий, конкурентоспособный, устойчивый и социально-ответственный союз, желающий и способный играть ключевую роль в мире и формировании глобализации. «Мы хотим видеть союз, где у граждане есть новые возможности для культурного и социального развития и экономического роста", - говорится в документе.
В сфере безопасности лидеры пообещали работать во имя «союза, где все граждане чувствуют себя в безопасности и могут свободно передвигаться, где наши внешние границы охраняются, и существует эффективная, ответственная и устойчивая миграционная политика с уважением к международным нормам; в Европе намерены бороться с терроризмом и организованной преступностью.
В сфере экономики декларация призывает к созданию процветающей и устойчивой Европа, такого союза, в котором создаются условия для роста и для рабочих мест, где есть единый развивающийся рынок, охватывающий технологические преобразования. В этом союзе стабильна еще больше укрепившаяся единая валюта, энергия является безопасной и доступной, а окружающая среда чистой и безопасной. В этом союзе прилагаются усилия к завершению окончательного формирования экономического и финансового союза.
В социальной сфере лидеры ЕС обещают работать во имя того, чтобы на основе устойчивого экономического роста развивался экономический и социальный прогресс, сплоченность и при сохранении целостности внутреннего рынка. Лидеры ЕС хотят видеть союз, учитывающий разнообразие национальных систем и ключевые роли социальных партнеров, пропагандирующий равенства между полами, и равные права и возможности для всех. Лидеры ЕС хотят видеть союз, побеждающий безработицу, дискриминацию, социальную изоляцию и бедность.
Относительно международной роли ЕС в декларации говорится, что союз должен развивать существующие партнерские связи, формировать новые и укреплять стабильность и процветание ближайших и дальних соседей. Союз должен брать на себя большую ответственность и содействовать созданию более конкурентоспособной и интегрированной оборонной промышленности, укреплять политику безопасности и обороны, в том числе в сотрудничестве и взаимодополняемости с НАТО, учитывая национальные обстоятельств и правовых обязательства.
Лидеры хотят видеть союз активно сотрудничающим с ООН, отстаивающим правила, основанный на многообразной международной системе, гордящимся своими ценностями и защищающим свои народы, развивающим свободную и справедливую торговлю и позитивную глобальную всемирную климатическую политику.
Главы правительств обязались сотрудничать "на уровне, который позволит осуществить действительные изменения, будь это уровень ЕС, союзное государство, регион или местный уровень, вести сотрудничество в духе доверия и лояльности как среди союзных стран, так и между ними и организациями ЕС на согласованных принципах субсидиарности".
"Mы обещаем оставлять специальные уровни для маневров, чтобы укреплять инновационный и оставляющий пространство для роста потенциал Европы. Мы хотим, чтобы союз присутствовал и в больших, и малых делах. Mы пропагандируем демократические, эффективные и прозрачные процессы принятия решений и лучшего проведения этих решений в жизнь",- говорится в декларации.
"Мы как руководители, работающие в единстве с Европейским Советом и организациями ЕС, обеспечим проведение в жизнь сегодняшней повестки дня, чтобы завтрашний день стал реальностью. Европа — наше единое будущее",- подчеркнули лидеры ЕС.
BNS
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