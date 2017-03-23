В мире+Видео. В Киеве убит бывший депутат Госдумы Вороненков
23 марта в центре Киева был убит бывший депутат Государственной Думы Денис Вороненков, который сбежал на Украину от уголовного преследования в России. Украинские власти считают, что к убийству причастна Россия, поскольку Вороненков, покинув страну, выступал с резкой критикой Москвы.
Фото с сайта 66.ru
Дениса Вороненкова застрелили в Киеве в 11:25 по местному времени. В этот момент Вороненков вместе с охранником находился около отеля «Премьер-палас»: они шли на встречу с другим бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. От огнестрельных ранений Вороненков умер на месте (по данным украинской полиции, в него стреляли не менее двух раз). Между охранником бывшего депутата и убийцей завязалась перестрелка, оба были ранены и доставлены в больницу. О личности стрелявшего пока ничего не известно.
Президент Украины Петр Порошенко объявил убийство «актом терроризма со стороны России». Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее назвал случившееся «обычной для Кремля показательной казнью свидетеля». Версия о заказном убийстве, к которому причастна Россия, является ключевой для украинской полиции, поскольку Вороненков выступал с антироссийскими заявлениями и давал показания против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Как рассказал Пономарев, Вороненкову предоставили украинскую государственную охрану именно потому, что бывший депутат опасался за свою жизнь.
В России убийство Вороненкова связывают с «провокацией украинских властей». С такими заявлениями уже выступили в Госдуме и Совете Федерации; в «Единой России» заметили, что убийство — внутреннее дело Украины. Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала убийство криминальными разборками из-за «разгула преступности» в Киеве. Президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся, но он пока никак не высказывался об убийстве. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заметил, что «это не наша тема, что нам комментировать».
Фото: Владимир Федоренко
Вороненков бежал на Украину от уголовного преследования в России осенью 2016 года. В марте 2017-го он был заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о рейдерском захвате недвижимости в Москве. В Следственном комитете уже заявили, что после смерти Вороненкова дело против него может быть прекращено по согласию родственников. Будет ли Россия самостоятельно расследовать убийство бывшего депутата, неизвестно.
Источник: Meduza
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