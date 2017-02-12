Эрдоган: Турции нужно пересмотреть отношения с Евросоюзом...

Дата публикации: Сегодня, 09:31

Источник: AP 2017

Турецкие власти обсуждают варианты продолжения отношений с Евросоюзом в контексте перспектив вступления в него. Об этом в понедельник заявил президент Турции Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

«Вопросы пересмотра отношений с ЕС — в нашей повестке. Однако сейчас главная цель — 16 апреля (референдум по поправкам в конституцию). Все знают мои соображения насчет ЕС. Европа по-прежнему морочит нам голову», — заявил он.

По словам турецкого лидера, «и в период председательства Мальты в ЕС эта тактика продолжается». Он отметил, что в таких условиях «Турции необходимо заняться пересмотром отношений с ЕС».

«Они поступают нечестно. Они дали обещания по беженцам, говорили о €6 млрд помощи. Пришло €750 млн. Пудрят мозги насчет визовой либерализации, которая должна была произойти в конце 2016 года, но этого не случилось», — указал Эрдоган.

Турция продолжает переговорный процесс о вступлении в ЕС в качестве полноправного члена, но в течение последнего года он почти не продвигается. Все еще не открыты все пункты переговорной программы, а отношения Анкары и Брюсселя становятся все более напряженными.

Последний виток эскалации произошел из-за скандалов с запретами или отменами выступлений турецких политиков и членов правительства в ряде стран ЕС, где они должны были агитировать за конституционные поправки, вводящие президентскую систему в Турции.

Источник: news.mail.ru