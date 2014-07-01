Президент Эстонии высказалась за санкции в отношении России...

Дата публикации: Сегодня, 09:56

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на состоявшейся в субботу в Мюнхене встрече глав государств Балтии с вице-президентом США Майком Пенсом высказалась за сохранение санкций в отношении России.

"Нападая на Украину, Россия нарушила принципы международного права. У России нет в Украине никакого "особого права" и не может быть никаких особых интересов. Поэтому важно, чтобы государства, которые думают так же, как мы, сообща выступали за нынешние санкции", - передали ее слова "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

Кальюлайд поблагодарила вице-президента США за "сильную речь" на мюнхенской конференции по безопасности, особо выделив его слова, что США является для Европы незаменимым партнером, особенно в области безопасности и где он заявил, что США будут придерживаться обещаний и разделять такие единые ценности, как свобода, демократия и принципы правового государства.

"По части роли НАТО у нас с вице-президентом Пенсом очень схожие точки зрения - альянс означает сдерживание и гарантии, а также обязательства. Государства - члены альянса должны выполнять взятые обязательства, ибо только так НАТО является сильным. Мир же способны создавать только сильные", - считает глава государства.

BNS