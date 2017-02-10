Более 400 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии...

Дата публикации: Сегодня, 15:46

Источник: Reuters

Более четырех сотен дельфинов-гринд выбросились на берег Новой Зеландии в пятницу. Как сообщают местные СМИ, большинство попавших в беду млекопитающих погибло, несмотря на усилия множества волонтеров из числа местных жителей. По словам Эндрю Ламасона, руководителя местного отделения департамента защиты окружающей среды, дельфины выбросились на песчаную косу Фэруэлл-Спит, которая ограничивает с севера бухту Голден-Бей новозеландского острова Южный.

Всего специалисты насчитали 416 выбросившихся на берег животных, из которых порядка 70% к полудню пятницы оказались мертвы.

«Число погибших дельфинов велико, а состояние оставшихся в живых очень плохое», — пояснил Ламасон местной радиостанции. По словам представителя департамента Герба Кристоферса, большое количество погибших особей мешает волонтерам, которых насчитывается до 500 человек, помогать дельфинам уйти с мелководья во время очередного прилива.

Руководители операции по спасению предупреждают волонтеров о необходимости быть осторожными и опасаться взмахов плавников и хвостов животных, вес которых может достигать двух тонн. Эти дельфины вырастают до шести метров в длину и являются самыми распространенными дельфинами в водах Новой Зеландии.

Источник: Газета.ru



