СМИ сообщили сроки безвизового режима для Украины...

Дата публикации: Сегодня, 12:01

Петр Порошенко. Фото: Francois Lenoir / Reuters

Безвизовый режим с Евросоюзом для Украины заработает уже летом. Об этом в четверг, 2 февраля, пишет издание «Европейская правда».

Для решения данного вопроса сначала должен быть окончательно одобрен так называемый режим приостановки. В публикации со ссылкой на «инсайдеров в Брюсселе» говорится, что это может быть сделано до конца февраля. Обсуждение отмены виз для граждан Украины в страны ЕС может начаться в марте, продолжает автор статьи, в апреле соответствующие документы поступят в Европарламент, а в мае — на одобрение Советом ЕС.

«Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвиз будет одобрен в конце весны, а заработает — летом. Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз», — говорится в публикации.

2 февраля живущий на университетской биологической станции в Харьковской области степной сурок Тимка предсказал Украине визовую либерализацию с Евросоюзом в 2017 году. Как объяснил его хранитель Виктор Токарский, животному были предложены две таблички с надписями «безвиз в 2017 году» и «безвиз с отсрочкой», и Тимка выбрал первую.

В середине декабря 2016-го президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о предоставлении ЕС гражданам его страны безвизового режима должно быть принято в ближайшее время. «Мы ожидаем, что через очень короткое время — несколько недель — эта работа будет завершена для запуска безвиза», — сказал он, утверждая, что решение об отмене виз было принято в декабре, но до сих пор не вступило в силу.

Источник: Лента.ру