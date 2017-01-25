Трамп подписал указы об иммиграции и охране границ...

В миреТрамп подписал указы об иммиграции и охране границ
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп подписал два указа: об охране государственной границы, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, и об иммиграции. При этом в своем первом интервью в качестве главы государства, которое он дал телеканалу в среду, 25 января, в Белом доме, Трамп заверил, что за стену заплатит соседняя страна.
По словам президента, строительство начнется в ближайшие месяцы и сначала будет финансироваться из бюджета Соединенных Штатов, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат. «Это будет происходить за счет Мексики (…), и мы возместим это за счет Мексики, как я всегда и говорил», — пообещал глава Белого дома. По его словам, схема получения средств достаточно сложная: из денежных переводов из США в Мексику.
Как передает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома Шона Спайсера, в настоящее время Трамп проводит консультации с Конгрессом по поводу создания механизма финансирования строительства стены. «Президент работает с Конгрессом и другими людьми, чтобы рассмотреть механизмы финансирования, которые могут быть использованы. В этом вопросе его цель — начать этот процесс [строительства] как можно скорее, используя имеющиеся фонды, а в дальнейшем работать с Конгрессом для нахождения альтернативных путей», — сказал представитель администрации президента.
Ранее 25 января Спайсер сообщил, что документами будут закреплены такие меры, как возведение «физического барьера» на южной границе для того, чтобы остановить поток нелегалов и наркотиков, а также массовая высылка приезжих-нелегалов, преступивших в США закон.
«Мы покончим с опасной политикой предыдущей администрации — "хватать и отпускать", эта политика привела к гибели многих американцев. Для нас вновь станет приоритетом уголовное преследование и депортация незаконных иммигрантов, которые нарушили наши законы. После отбытия срока в нашей тюрьме они получат билеты в один конец в страну происхождения. И их правительства примут их обратно», — заявил пресс-секретарь Белого дома.
Он добавил, что в противном случае гражданам этих стран может быть отказано в выдаче американских виз. Также в одном из подписанных Трампом указов предусмотрено прекращение финансирования из госисточников городов, отказавшихся выдавать приезжих властям.
Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его государство не будет платить за строительство пограничной стены, а руководство страны собирается сохранить свободу денежных переводов мигрантов.
В ходе избирательной кампании Трамп не раз заявлял, что планирует депортировать примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США, и обещал построить стену на границе с Мексикой, причем осуществить проект за счет соседней страны.
Источник: Лента.ру
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