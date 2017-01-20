В погребенном под лавиной итальянском отеле нашли выживших...

Дата публикации: Сегодня, 13:24

Спасательные работы. Фото: Reuters

В оказавшемся под лавиной итальянском отеле Rigopiano обнаружили шестерых выживших. Об этом сообщает агентство ANSA. Спасатели работали всю ночь в экстремальных условиях, пытаясь найти 30 человек, пропавших после схода снежной массы.

Техника продолжает расчищать дорогу к гостинице, чтобы обеспечить лучший доступ для подъезда машин экстренных служб.

По информации ANSA, из-под завалов извлечены два тела. Прокуратура ведет расследование по статье о непредумышленном убийстве.

Источник: Лента.ру