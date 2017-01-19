В погребенном под лавиной итальянском отеле погибли 30 человек

Дата публикации: Сегодня, 11:10

Спасательная операция. Кадр: Ruptly TV / YouTube

В отеле «Риджопиано» в провинции Пескара итальянского региона Абруццо, на который 18 января сошла снежная лавина, обнаружено около 30 тел погибших. Об этом сообщает Reuters.

Спасатели с трудом смогли добраться до места катастрофы и войти внутрь заваленного снегом здания. Оказана помощь двум пострадавшим, которые в момент схода лавины находились вне помещения и стали очевидцами произошедшего.

Согласно поступавшим ранее данным, три человека числятся пропавшими без вести. По другим сведениям, среди постояльцев отеля были дети.

Лавина, накрывшая «Риджопиано», сошла в результате серии подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д’Италия в Абруццо. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы утром 18 января.

Источник: Лента.ру