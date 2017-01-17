Марин Ле Пен пообещала признать Крым российским...

В миреМарин Ле Пен пообещала признать Крым российским
Марин Ле Пен. Фото: imago stock&people / Globallookpress.com
Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пообещала в случае своей победы на выборах главы государства признать Крым частью России. Об этом она заявила в интервью газете «Известия», опубликованном во вторник, 17 января.
«Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским», — сказала она, выразив сожаление, что прошедший в 2014 году в Крыму референдум «не был воспринят в международном сообществе и ООН».
Также Ле Пен пообещала выступить за отмену антироссийских санкций, назвав их бессмысленными и глупыми. «Все страны должны проявлять уважение друг к другу, вести переговоры на равных и принимать компромиссные решения, приемлемые для всех. Мы не должны иметь дело с системой, в которой крупные державы навязывают третьим странам, как строптивым детям, свою политику в отношении других государств», — подчеркнула французский политик.
По ее словам, выступая за отмену ограничительных мер против РФ, она таким образом «восстановит нормальные отношения» между Парижем и Москвой. Кроме того, среди целей Ле Пен — обеспечить Франции независимости от США и НАТО и сделать ее «свободной, независимой и уважаемой».
16 января глава МИД Польши Витольд Ващиковский выразил мнение, что лидер «Национального фронта» стремится к радикальной реформе Евросоюза, и ее политика подразумевает «крушение ЕС» и превращение его в «свободный союз».
3 января в интервью телеканалу BFM TV Марин Ле Пен заявила, что не считает незаконным присоединение Крыма к России. «Состоялся референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить этот референдум под сомнение», — сказала она. В ответ власти в Киеве запретили Ле Пен въезд на Украину.
Также обещание признать Крым российским она давала в конце сентября 2016-го.
В конце декабря 2016 года Марин Ле Пен пообещала в случае своей победы на президентских выборах вывести Францию из НАТО и Евросоюза и заявила о намерении провести аналог Brexit — Frexit .
Президентские выборы пройдут во Франции в два тура — 23 апреля и 7 мая. По данным ряда опросов общественного мнения, во второй тур, кроме Марин Ле Пен, также пройдет ее соперник — победивший на праймериз правоцентристской партии «Республиканцы» бывший премьер-министр, Франсуа Фийон.
Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. При этом Украина считает эту территорию временно оккупированной и не признает российскую принадлежность полуострова. В Москве считают вопрос крымского статуса закрытым.
Источник: Лента.ру
Поворчим немного
А после салюта убрать - не барское дело?...
Отгремели новогодние салюты, люди порадовались и разошлись....
Дежурный по городу
Задайте вопрос городскому секретарю Нарвы...
Встречу с прессой проведет городской секретарь Антс Лийметс....
В мире
Марин Ле Пен пообещала признать Крым российским...
Также Ле Пен пообещала выступить за отмену антироссийских санкций....
В Европарламенте задумались о выплате базового дохода всем...
Депутат Европарламента Мади Дельво-Стер представила проект доклада....
Турецкий грузовой "Боинг" упал на дачный поселок в Киргизии...
Число жертв авиакатастрофы в Киргизии достигло 37....
Есть анекдот!
Страшные русские хакеры...
— Знаешь, Билл, мне кажется русские хакеры взломали мой новый холодильник...
ОТБОРное видео
Киноафиша
Культурная афиша
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам дрова
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (цены соответственно: 25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Продам квартиру в Силламяэ
2-комн. квартиру в Силламяэ рядом с магазином Maxima. 4/9. {Тел.} 55940044.
Картофель из Пылва от Виктора
Доставлю до квартиры бесплатно. Также картофель можно купить на рынке в Põhjakaubanduskeskus (Kangelaste,37A). Тел.: 55925852.
Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.
2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Ремонт и обслуживание компьютерной техники
Ремонт и обслуживание НАСТОЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, МОНИТОРОВ, ПЛАНШЕТОВ. Все виды работ. Переустановка, восстановление и настройка операционных систем Windows . Замена комплектующих. Чистка, модернизация, ускорение работы. Замена экранов в ноутбуках и в планшетах. Установка русского языка. Настройка wi - fi роутеров и другого оборудования. Качественно, по приемлемым ценам, в короткие сроки. Выезд на дом. Без выходных. {Тел.} 56783869. Егор.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.
Листочки на Свадебное дерево
Листочки на Свадебное дерево, гравировальные работы. Стоимость листочка из нержавейки (серебристый) - 8 евро, из латуни (золотистый) - 16 евро. {Тел.} 5500305.
Выбор редакции
Честно работала, а при увольнении осталась ни с чем...
Вы работали, получали зарплату, но, оказавшись без работы....
«Там, где люди нуждаются в духовной помощи, не может быть...
Иеромонах Алексей (Вишневский), иерей Даниил Доронин, протодиакон Вадим Талаев....
«Ильмарине» на новой сцене...
В православное Рождество театр «Ильмарине» покажет кукольный спектакль....