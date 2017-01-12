Украина запретила телеканал «Дождь»...

В миреУкраина запретила телеканал «Дождь»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обязал провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского канала «Дождь». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Причина блокировки — непризнание каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляция российской рекламы.
«В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ», — сказал в ходе заседания член Нацсовета Сергей Костинский. Сообщается также, что украинские чиновники также предъявили претензию к посещению Крыма журналистами «Дождя».
По словам генерального директора «Дождя» Натальи Синдеевой, телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России. «В соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации», — приводятся ее слова на сайте канала.
«Дождь» на Украине транслируют около 90 провайдеров. Доступ к телеканалу имеют порядка полумиллиона домохозяйств.
По информации издания «Детектор Медиа», руководство «Дождя» обещало Нацсовету создать отдельную интернет-версию для Украины без рекламы, но регулятор не получил от канала документов на ее регистрацию. Сообщается, что «Дождь» не решил вопрос о ретрансляции отдельной версии с провайдерами Украины.
12 января Нацсовет также распорядился на три месяца прекратить ретрансляцию телеканала «Телеклуб», находящегося в юрисдикции Германии.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума. Официальный Киев его результатов не признает.
Источник: Лента.ру
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