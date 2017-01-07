На берег немецкого острова вынесло тысячи яиц с игрушками...

Дата публикации: Сегодня, 14:32

Фото: @demipress

Тысячи пластиковых яиц с игрушками вынесло на побережье немецкого острова Лангеог в Северном море. Об этом сообщает The Local.

По данным издания, пять контейнеров с игрушками ранее оказались в воде из-за шторма. В него 4 января попало судно, которое шло из китайского Яншаня в Бремерхафен в Германии под датским флагом.

Как отмечается, шторм также привел к появлению ураганов в некоторых районах страны, вызвал затопления в Гамбурге и на балтийском побережье республики.

Собирать игрушки немедленно начали местные жители и туристы. Многие пришли на берег с большими сумками. К сбору привлекли даже воспитанников одного из расположенных на острове детских садов.

По словам мэра местного поселения Уве Гаррельса, ситуация из-за своего масштаба «перестала быть забавной», так как стала опасной для окружающей среды и местной фауны. Большинство выброшенных на берег игрушек получилось собрать уже к середине дня пятницы, 6 января.

Источник: Лента.ру