Найди нас в:
Редакция "ВП" Подписка Реклама Недвижимость

В мире
Теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь

Дата публикации: Вчера, 13:24

Теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь

Фото: Halit Onur Sandal / AP

 

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле погибли как минимум 39 человек, 69 получили ранения. Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает Reuters.

Жертвами атаки стали 16 иностранцев, россиян среди них нет. Ведутся поиски нападавшего.

Сведения о том, есть ли граждане России среди пострадавших, проверяются. Пока известно, что ранена гражданка Азербайджана, об этом проинформировали в пресс-службе азербайджанского МИД, сообщает «Интерфакс».

Между тем в сети появилось видео, на котором запечатлено начало атаки на заведение. На кадрах видно, как злоумышленник беспорядочно стреляет по проезжающим мимо автомобилям и врывается в клуб.

Нападение на ночной клуб Reina в районе Бешикташ произошло в новогоднюю ночь. Злоумышленник сначала застрелил двух человек, полицейского и гражданское лицо, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент находились около 600 человек. Сообщалось, что преступник был одет в костюм Санта-Клауса.

 

Источник: Лента.ру

 

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
пять - два (ответ пишите цифрами)
Ответ:

В мире

Теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь...

В результате нападения на ночной клуб погибли как минимум 39 человек...

0 41 / Подробнее...

Комиссия назвала техническую неисправность причиной...

Глава Минтранса заявил, что на борту самолета нештатно сработала техника....

0 134 / Подробнее...

Трамп призвал США «заняться своей жизнью» вместо санкций...

Трамп считает, что следует оставить споры по поводу предполагаемого взлома....

0 111 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Дед Мороз и подарки...

Лет в 7 я увидел, как в спальне Дед Мороз переодевается в папу...

0 88 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Киноафиша

Снежная королева 3. Огонь и лед

(2016) мультфильм, комедия, приключения, семейный

Ёлки 5

(2016) семейный, комедия

Кредо убийцы

(2016) фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Изгой-один. Звёздные войны: Истории

(2016) фантастика, боевик, приключения, военный

Пассажиры

(2016) фантастика, драма, мелодрама, приключения  

28 Панфиловцев

(2016) военный, драма
Вся афиша кино

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва. Дом культуры "Ругодив"

Нарва, Пушкина, 8, тел.: 3573404
Смотри подробнее

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 45000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Продам детскую двухъярусную кровать

Детскую двухъярусную кровать в очень хорошем состоянии с 2 матрасами. Рзборная на 2 отдельные кровати. 160х79 см, высота 130 см. Цена до 100 евро. {Тел.} 58016751.

Сниму 2-комн. квартиру в Нарве

2-комн. квартиру, срочно и недорого. Желательно первый или второй этаж, в районе Кренгольма или ул. Энергия. {Тел.} 58103445.

Продам автомобиль

Hyndai Getz 2007 года. Бензин, двигатель 1.4 см3. Цена 4300 евро. {Тел.} 5098991.

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.

Требуется

Водитель такси со своим автомобилем. Просьба не беспокоить безответственных, не терпеливых, грубых людей. Знание эстонского приветствуется. {Тел.} 58206977.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

От редакции

Видео. Челлендж с Пушкина, 20...

Как только у нас выдалась свободная минутка, мы этот вызов приняли: смотрите видео!...

0 446 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Выбор редакции

Ответ на запрос депутатов нарвского городского собрания...

Ответы на вопросы о детском отделении ЦУ "Нарвская больница"....

2 466 / Подробнее...

Нарвитянка победила на Международной олимпиаде по русскому...

Анастасия и ее учитель по русскому языку Наталья Буйницкая вернулись из Москвы....

0 340 / Подробнее...

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТ» - для центра «МАТВЕЙКА»...

В этом году адресат акции Радио 4 - нарвский детский центр «Матвейка»....

0 355 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100