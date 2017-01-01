Теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь...

Дата публикации: Вчера, 13:24

Фото: Halit Onur Sandal / AP

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле погибли как минимум 39 человек, 69 получили ранения. Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает Reuters.

Жертвами атаки стали 16 иностранцев, россиян среди них нет. Ведутся поиски нападавшего.

Сведения о том, есть ли граждане России среди пострадавших, проверяются. Пока известно, что ранена гражданка Азербайджана, об этом проинформировали в пресс-службе азербайджанского МИД, сообщает «Интерфакс».

Между тем в сети появилось видео, на котором запечатлено начало атаки на заведение. На кадрах видно, как злоумышленник беспорядочно стреляет по проезжающим мимо автомобилям и врывается в клуб.

Нападение на ночной клуб Reina в районе Бешикташ произошло в новогоднюю ночь. Злоумышленник сначала застрелил двух человек, полицейского и гражданское лицо, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент находились около 600 человек. Сообщалось, что преступник был одет в костюм Санта-Клауса.

Источник: Лента.ру