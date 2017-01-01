В миреТеракт в Стамбуле в новогоднюю ночь
Фото: Halit Onur Sandal / AP
В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле погибли как минимум 39 человек, 69 получили ранения. Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает Reuters.
Жертвами атаки стали 16 иностранцев, россиян среди них нет. Ведутся поиски нападавшего.
Сведения о том, есть ли граждане России среди пострадавших, проверяются. Пока известно, что ранена гражданка Азербайджана, об этом проинформировали в пресс-службе азербайджанского МИД, сообщает «Интерфакс».
Между тем в сети появилось видео, на котором запечатлено начало атаки на заведение. На кадрах видно, как злоумышленник беспорядочно стреляет по проезжающим мимо автомобилям и врывается в клуб.
Нападение на ночной клуб Reina в районе Бешикташ произошло в новогоднюю ночь. Злоумышленник сначала застрелил двух человек, полицейского и гражданское лицо, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент находились около 600 человек. Сообщалось, что преступник был одет в костюм Санта-Клауса.
Источник: Лента.ру
В мире
Теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь...
В результате нападения на ночной клуб погибли как минимум 39 человек...
Комиссия назвала техническую неисправность причиной...
Глава Минтранса заявил, что на борту самолета нештатно сработала техника....
Трамп призвал США «заняться своей жизнью» вместо санкций...
Трамп считает, что следует оставить споры по поводу предполагаемого взлома....
Есть анекдот!
Дед Мороз и подарки...
Лет в 7 я увидел, как в спальне Дед Мороз переодевается в папу...
ОТБОРное видео
Киноафиша
Культурная афиша
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 45000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Продам детскую двухъярусную кровать
Детскую двухъярусную кровать в очень хорошем состоянии с 2 матрасами. Рзборная на 2 отдельные кровати. 160х79 см, высота 130 см. Цена до 100 евро. {Тел.} 58016751.
Сниму 2-комн. квартиру в Нарве
2-комн. квартиру, срочно и недорого. Желательно первый или второй этаж, в районе Кренгольма или ул. Энергия. {Тел.} 58103445.
Продам автомобиль
Hyndai Getz 2007 года. Бензин, двигатель 1.4 см3. Цена 4300 евро. {Тел.} 5098991.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.
Требуется
Водитель такси со своим автомобилем. Просьба не беспокоить безответственных, не терпеливых, грубых людей. Знание эстонского приветствуется. {Тел.} 58206977.
От редакции
Видео. Челлендж с Пушкина, 20...
Как только у нас выдалась свободная минутка, мы этот вызов приняли: смотрите видео!...
Выбор редакции
Ответ на запрос депутатов нарвского городского собрания...
Ответы на вопросы о детском отделении ЦУ "Нарвская больница"....
Нарвитянка победила на Международной олимпиаде по русскому...
Анастасия и ее учитель по русскому языку Наталья Буйницкая вернулись из Москвы....
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТ» - для центра «МАТВЕЙКА»...
В этом году адресат акции Радио 4 - нарвский детский центр «Матвейка»....